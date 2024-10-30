https://ria.ru/20241030/partnerstvo-1980996247.html
Тверская область и КНР договорились о партнерстве в различных направлениях
Тверская область и КНР договорились о партнерстве в различных направлениях - РИА Новости, 30.10.2024
Тверская область и КНР договорились о партнерстве в различных направлениях
На Втором российско-китайском форуме инвестиционного и торгового сотрудничества представители тверской делегации провели ряд успешных переговоров, побывали на... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:58
2024-10-30T18:58
2024-10-30T18:58
тверская область
ляонин
шэньян
китай
игорь руденя
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980994731_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_c55bd0cbc0922e288ca4e3870c4e168a.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На Втором российско-китайском форуме инвестиционного и торгового сотрудничества представители тверской делегации провели ряд успешных переговоров, побывали на производственных площадках, а также договорились о сотрудничестве с китайскими партнерами по различным направлениям, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Итоги работы форума подвели в городе Шэньян провинции Ляонин КНР. В переговорах приняли участие свыше 600 предприятий, более одной тысячи представителей корпораций провинции и зарубежных компаний, которые установили контакты с более 100 российскими производствами и бизнес-ассоциациями, в числе которых и компании Тверской области. Задача укреплять сотрудничество Тверской области с Китайской Народной Республикой (КНР) поставлена перед Минэкономразвития региона губернатором Игорем Руденей. Развитие взаимовыгодных связей активизировалось в прошлом году после обмена визитами делегаций Верхневолжья и провинции Ляонин, в ходе которых состоялись презентации торгово-экономического потенциала сторон, переговоры, посещение предприятий, говорится в сообщении. Так, представители компании "ПК Аквариус" – производителя компьютерного оборудования – провели ряд деловых встреч с китайскими предприятиями, наметили шаги по дальнейшему взаимодействию. Установлены партнерские связи с местными производителями по перспективным направлениям сотрудничества. Специалисты "2019" познакомились с работой линии по выпуску техники для лазерной резки и лазерной сварки Шэньян Хуавэй Лэйзер Эквипмент Маньюфэкчурин (Huawei Laser). Достигнуты предварительные договоренности по заключению дистрибьюторского соглашения и поставке оборудования тверскому предприятию. В ходе В2В-переговоров проведена встреча с представителями APW Water Jet, занимающегося производством машин для гидроабразивной резки сверхвысокого давления. Представители "Агрофирмы Дмитрова Гора" обсудили на форуме закупку современного производственного оборудования и продемонстрировали возможности по выводу на китайский рынок мясной продукции. Компания "Коралл" обсудила с китайскими компаниями сферы ИТ развитие интеллектуального животноводства. После завершения в следующем году проекта по цифровизации производства предприятие планирует внедрение искусственного интеллекта при производстве мясной продукции. Компания НПО "БИТ" побывала на предприятии, заинтересованном в поставках детского питания, по итогам переговоров подписано соглашение о намерениях в сфере торгово-экономического сотрудничества. Также представители "Танжерина" провели переговоры о возможности выпуска аксессуаров под торговой маркой SuperGrill и отобрали поставщиков в нескольких категориях. Кроме того, установлены деловые связи с Департаментами по туризму и культуре городов Даляня и Шэньяна. Состоялась презентация национального туристического маршрута "Государева дорога", добавили в пресс-службе. Одним из самых ярких событий форума в Ляонине стала презентация-дегустация пищевой продукции Тверской области. Посетители форума смогли попробовать более 70 наименований продукции от 11 компаний региона. Контакты между Тверской областью и китайскими партнерами, установленные во время форума, продолжатся. Уже в ноябре делегация бизнеса провинции Ляонин посетит Верхневолжье с ответным визитом, рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241029/byudzhet-1980705248.html
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ляонин, шэньян, китай, игорь руденя, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), тверская область
Тверская область, Ляонин, Шэньян, Китай, Игорь Руденя, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Тверская область
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На Втором российско-китайском форуме инвестиционного и торгового сотрудничества представители тверской делегации провели ряд успешных переговоров, побывали на производственных площадках, а также договорились о сотрудничестве с китайскими партнерами по различным направлениям, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Итоги работы форума подвели в городе Шэньян
провинции Ляонин КНР
. В переговорах приняли участие свыше 600 предприятий, более одной тысячи представителей корпораций провинции и зарубежных компаний, которые установили контакты с более 100 российскими производствами и бизнес-ассоциациями, в числе которых и компании Тверской области.
Задача укреплять сотрудничество Тверской области с Китайской Народной Республикой (КНР) поставлена перед Минэкономразвития
региона губернатором Игорем Руденей
. Развитие взаимовыгодных связей активизировалось в прошлом году после обмена визитами делегаций Верхневолжья и провинции Ляонин, в ходе которых состоялись презентации торгово-экономического потенциала сторон, переговоры, посещение предприятий, говорится в сообщении.
Так, представители компании "ПК Аквариус" – производителя компьютерного оборудования – провели ряд деловых встреч с китайскими предприятиями, наметили шаги по дальнейшему взаимодействию. Установлены партнерские связи с местными производителями по перспективным направлениям сотрудничества.
Специалисты "2019" познакомились с работой линии по выпуску техники для лазерной резки и лазерной сварки Шэньян Хуавэй Лэйзер Эквипмент Маньюфэкчурин (Huawei Laser). Достигнуты предварительные договоренности по заключению дистрибьюторского соглашения и поставке оборудования тверскому предприятию. В ходе В2В-переговоров проведена встреча с представителями APW Water Jet, занимающегося производством машин для гидроабразивной резки сверхвысокого давления.
Представители "Агрофирмы Дмитрова Гора" обсудили на форуме закупку современного производственного оборудования и продемонстрировали возможности по выводу на китайский рынок мясной продукции.
Компания "Коралл" обсудила с китайскими компаниями сферы ИТ развитие интеллектуального животноводства. После завершения в следующем году проекта по цифровизации производства предприятие планирует внедрение искусственного интеллекта при производстве мясной продукции.
Компания НПО "БИТ" побывала на предприятии, заинтересованном в поставках детского питания, по итогам переговоров подписано соглашение о намерениях в сфере торгово-экономического сотрудничества. Также представители "Танжерина" провели переговоры о возможности выпуска аксессуаров под торговой маркой SuperGrill и отобрали поставщиков в нескольких категориях.
Кроме того, установлены деловые связи с Департаментами по туризму и культуре городов Даляня
и Шэньяна. Состоялась презентация национального туристического маршрута "Государева дорога", добавили в пресс-службе.
Одним из самых ярких событий форума в Ляонине стала презентация-дегустация пищевой продукции Тверской области. Посетители форума смогли попробовать более 70 наименований продукции от 11 компаний региона.
Контакты между Тверской областью и китайскими партнерами, установленные во время форума, продолжатся. Уже в ноябре делегация бизнеса провинции Ляонин посетит Верхневолжье с ответным визитом, рассказали в пресс-службе.