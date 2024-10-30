https://ria.ru/20241030/pansionat-1980855813.html

СК возбудит дело после смерти постояльцев пансионата в Перми

СК возбудит дело после смерти постояльцев пансионата в Перми - РИА Новости, 30.10.2024

СК возбудит дело после смерти постояльцев пансионата в Перми

Следователи возбудят дело после данных о смерти двух постояльцев пансионата для пожилых людей в Перми, случившейся якобы из-за ненадлежащего ухода, сообщило... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:04

2024-10-30T11:04

2024-10-30T11:04

происшествия

россия

пермь

пермский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 30 окт - РИА Новости. Следователи возбудят дело после данных о смерти двух постояльцев пансионата для пожилых людей в Перми, случившейся якобы из-за ненадлежащего ухода, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одном из пансионатов города Перми", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о смерти двух пенсионеров в частном пансионате в деревне Протасы в Пермском районе. Уточнялось, что мужчина и женщина якобы скончались из-за ненадлежащего присмотра и ухода со стороны сотрудников. Региональное управление СК начало проверку данных.

https://ria.ru/20240619/pansionat-1953862677.html

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пермь

пермский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, пермь, пермский район, следственный комитет россии (ск рф)