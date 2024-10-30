https://ria.ru/20241030/pansionat-1980855813.html
СК возбудит дело после смерти постояльцев пансионата в Перми
СК возбудит дело после смерти постояльцев пансионата в Перми - РИА Новости, 30.10.2024
СК возбудит дело после смерти постояльцев пансионата в Перми
Следователи возбудят дело после данных о смерти двух постояльцев пансионата для пожилых людей в Перми, случившейся якобы из-за ненадлежащего ухода, сообщило... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:04
2024-10-30T11:04
2024-10-30T11:04
происшествия
россия
пермь
пермский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 30 окт - РИА Новости. Следователи возбудят дело после данных о смерти двух постояльцев пансионата для пожилых людей в Перми, случившейся якобы из-за ненадлежащего ухода, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одном из пансионатов города Перми", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о смерти двух пенсионеров в частном пансионате в деревне Протасы в Пермском районе. Уточнялось, что мужчина и женщина якобы скончались из-за ненадлежащего присмотра и ухода со стороны сотрудников. Региональное управление СК начало проверку данных.
https://ria.ru/20240619/pansionat-1953862677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермь, пермский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Пермский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит дело после смерти постояльцев пансионата в Перми
СК возбудит дело после смерти двух пожилых людей в пансионате в Перми