https://ria.ru/20241030/palestina-1980965367.html
Победа Харрис на выборах предпочтительна для палестинцев, считает эксперт
Победа Харрис на выборах предпочтительна для палестинцев, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2024
Победа Харрис на выборах предпочтительна для палестинцев, считает эксперт
Победа кандидата от демократов Камалы Харрис на предстоящих в США президентских выборах может дать Палестине больше шансов на диалог с США, чем приход к власти... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:07
2024-10-30T17:07
2024-10-30T17:07
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Победа кандидата от демократов Камалы Харрис на предстоящих в США президентских выборах может дать Палестине больше шансов на диалог с США, чем приход к власти республиканца Дональда Трампа, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости генеральный секретарь Палестинского фронта народной борьбы, экс-министр социального развития Палестины Ахмед Мадждалани. "Палестинцы отличают плохое от худшего. Плохой (исход выборов - ред.) в данном случае - это Камала Харрис, худший - Дональд Трамп. Несмотря на то, что оба они полностью на стороне Израиля, между их партиями есть расхождения по многим вопросам", - сказал он. В нынешней ситуации палестинцы "ищут хотя бы небольшие различия (в позициях кандидатов - ред.), чтобы выстроить политику, которая открыла бы более широкие перспективы", добавил Мадждалани. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, палестина, израиль, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Палестина, Израиль, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Победа Харрис на выборах предпочтительна для палестинцев, считает эксперт
Эксперт Мадждалани: победа Харрис даст Палестине больше шансов на диалог с США