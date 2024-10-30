https://ria.ru/20241030/palestina-1980965367.html

Победа Харрис на выборах предпочтительна для палестинцев, считает эксперт

Победа Харрис на выборах предпочтительна для палестинцев, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2024

Победа Харрис на выборах предпочтительна для палестинцев, считает эксперт

Победа кандидата от демократов Камалы Харрис на предстоящих в США президентских выборах может дать Палестине больше шансов на диалог с США, чем приход к власти... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:07

2024-10-30T17:07

2024-10-30T17:07

в мире

сша

палестина

израиль

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994785_0:0:2383:1340_1920x0_80_0_0_90c34dabec981c7698e76485172b86c0.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Победа кандидата от демократов Камалы Харрис на предстоящих в США президентских выборах может дать Палестине больше шансов на диалог с США, чем приход к власти республиканца Дональда Трампа, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости генеральный секретарь Палестинского фронта народной борьбы, экс-министр социального развития Палестины Ахмед Мадждалани. "Палестинцы отличают плохое от худшего. Плохой (исход выборов - ред.) в данном случае - это Камала Харрис, худший - Дональд Трамп. Несмотря на то, что оба они полностью на стороне Израиля, между их партиями есть расхождения по многим вопросам", - сказал он. В нынешней ситуации палестинцы "ищут хотя бы небольшие различия (в позициях кандидатов - ред.), чтобы выстроить политику, которая открыла бы более широкие перспективы", добавил Мадждалани. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241030/tramp-1980832455.html

сша

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, палестина, израиль, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024