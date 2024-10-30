https://ria.ru/20241030/otoplenie-1980912532.html

В Новосибирске восстановили теплоснабжение в некоторых жилых домах

В Новосибирске восстановили теплоснабжение в некоторых жилых домах - РИА Новости, 30.10.2024

В Новосибирске восстановили теплоснабжение в некоторых жилых домах

"Сибирская генерирующая компания" уменьшила число отключенных от тепла после аварии жилых домов и соцобъектов, теперь их 607, сообщает новосибирский филиал СГК. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:12

2024-10-30T14:12

2024-10-30T14:12

происшествия

новосибирск

калининский район

сибирская генерирующая компания

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НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. "Сибирская генерирующая компания" уменьшила число отключенных от тепла после аварии жилых домов и соцобъектов, теперь их 607, сообщает новосибирский филиал СГК. Ранее компания и мэрия сообщили, что рано утром в среду аварийная ситуация на ПНС-5 в Новосибирске временно оставила без тепла 640 объектов в Заельцовском и части Калининского районов города, тепло в которые поступало от новосибирской ТЭЦ-4. Сообщалось, что в результате гидроудара порывы внутренних систем отопления произошли в 40 многоквартирных домах города. Работают ремонтные бригады. "После перевода части зданий на теплоснабжение от другого источника в зоне ограничения подачи тепла остается 607 объектов, из которых 442 жилых дома и 37 социальных объектов", - говорится в сообщении компании. В филиале СГК уточнили, что к 15.00 (11.00 мск) удалось сузить контур отключения тепла: 29 жилых домов на улице Залесского и четыре круглосуточных лечебных учреждения, в том числе горбольницу, перевели на теплоснабжение от Новосибирской ТЭЦ-5 (ранее питались от ТЭЦ-4 через аварийную ПНС-5). "В ближайшие пять часов планируем запустить ПНС-5 в работу, после чего начнется восстановление режима теплоснабжения", - добавили в СГК. Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков ранее сообщал, что авария произошла по причине протечки насоса на повысительной насосной станции. Водой затопило ПНС-5, после чего замкнула электропроводка, остановились насосы, а резкое увеличение давления теплоносителя (гидроудар) привело к тому, что в некоторых жилых домах лопнули батареи.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979631950.html

https://ria.ru/20241020/kiev-1979018523.html

новосибирск

калининский район

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происшествия, новосибирск, калининский район, сибирская генерирующая компания