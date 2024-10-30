https://ria.ru/20241030/otoplenie-1980912532.html
В Новосибирске восстановили теплоснабжение в некоторых жилых домах
В Новосибирске восстановили теплоснабжение в некоторых жилых домах - РИА Новости, 30.10.2024
В Новосибирске восстановили теплоснабжение в некоторых жилых домах
"Сибирская генерирующая компания" уменьшила число отключенных от тепла после аварии жилых домов и соцобъектов, теперь их 607, сообщает новосибирский филиал СГК. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:12
2024-10-30T14:12
2024-10-30T14:12
происшествия
новосибирск
калининский район
сибирская генерирующая компания
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НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. "Сибирская генерирующая компания" уменьшила число отключенных от тепла после аварии жилых домов и соцобъектов, теперь их 607, сообщает новосибирский филиал СГК. Ранее компания и мэрия сообщили, что рано утром в среду аварийная ситуация на ПНС-5 в Новосибирске временно оставила без тепла 640 объектов в Заельцовском и части Калининского районов города, тепло в которые поступало от новосибирской ТЭЦ-4. Сообщалось, что в результате гидроудара порывы внутренних систем отопления произошли в 40 многоквартирных домах города. Работают ремонтные бригады. "После перевода части зданий на теплоснабжение от другого источника в зоне ограничения подачи тепла остается 607 объектов, из которых 442 жилых дома и 37 социальных объектов", - говорится в сообщении компании. В филиале СГК уточнили, что к 15.00 (11.00 мск) удалось сузить контур отключения тепла: 29 жилых домов на улице Залесского и четыре круглосуточных лечебных учреждения, в том числе горбольницу, перевели на теплоснабжение от Новосибирской ТЭЦ-5 (ранее питались от ТЭЦ-4 через аварийную ПНС-5). "В ближайшие пять часов планируем запустить ПНС-5 в работу, после чего начнется восстановление режима теплоснабжения", - добавили в СГК. Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков ранее сообщал, что авария произошла по причине протечки насоса на повысительной насосной станции. Водой затопило ПНС-5, после чего замкнула электропроводка, остановились насосы, а резкое увеличение давления теплоносителя (гидроудар) привело к тому, что в некоторых жилых домах лопнули батареи.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979631950.html
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происшествия, новосибирск, калининский район, сибирская генерирующая компания
Происшествия, Новосибирск, Калининский район, Сибирская генерирующая компания
В Новосибирске восстановили теплоснабжение в некоторых жилых домах
СГК уменьшила число отключенных от тепла после аварии жилых домов и соцобъектов
НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. "Сибирская генерирующая компания" уменьшила число отключенных от тепла после аварии жилых домов и соцобъектов, теперь их 607, сообщает новосибирский филиал СГК.
Ранее компания и мэрия сообщили, что рано утром в среду аварийная ситуация на ПНС-5 в Новосибирске временно оставила без тепла 640 объектов в Заельцовском и части Калининского районов
города, тепло в которые поступало от новосибирской ТЭЦ-4. Сообщалось, что в результате гидроудара порывы внутренних систем отопления произошли в 40 многоквартирных домах города. Работают ремонтные бригады.
"После перевода части зданий на теплоснабжение от другого источника в зоне ограничения подачи тепла остается 607 объектов, из которых 442 жилых дома и 37 социальных объектов", - говорится в сообщении компании.
В филиале СГК уточнили, что к 15.00 (11.00 мск) удалось сузить контур отключения тепла: 29 жилых домов на улице Залесского и четыре круглосуточных лечебных учреждения, в том числе горбольницу, перевели на теплоснабжение от Новосибирской ТЭЦ-5 (ранее питались от ТЭЦ-4 через аварийную ПНС-5).
"В ближайшие пять часов планируем запустить ПНС-5 в работу, после чего начнется восстановление режима теплоснабжения", - добавили в СГК.
Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков ранее сообщал, что авария произошла по причине протечки насоса на повысительной насосной станции. Водой затопило ПНС-5, после чего замкнула электропроводка, остановились насосы, а резкое увеличение давления теплоносителя (гидроудар) привело к тому, что в некоторых жилых домах лопнули батареи.