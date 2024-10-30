https://ria.ru/20241030/otoplenie-1980827378.html

В 15 многоквартирных домах Новосибирска прорвало системы отопления

В 15 многоквартирных домах Новосибирска прорвало системы отопления - РИА Новости, 30.10.2024

В 15 многоквартирных домах Новосибирска прорвало системы отопления

Порывы внутренних систем отопления произошли после аварии на теплосетях в Новосибирске в 15 многоквартирных домах города, работают ремонтные бригады, заявил... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T07:09

2024-10-30T07:09

2024-10-30T07:09

новосибирск

происшествия

калининский район

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НОВОСИБИРСК, 30 окт - РИА Новости. Порывы внутренних систем отопления произошли после аварии на теплосетях в Новосибирске в 15 многоквартирных домах города, работают ремонтные бригады, заявил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков. Ранее сообщалось, что утром в среду аварийная ситуация на выводе ТЭЦ-4 в Новосибирске временно оставила без тепла 470 жилых домов в Заельцовском и части Калининского района города. "В 15 многоквартирных домах произошли порывы внутренней системы отопления, на месте работают ремонтные бригады, ведется сварка", - приводятся слова Зайкова в комментарии горадминистрации. Он уточнил, что в 09.00 (05.00 мск) в мэрии Новосибирска прошло заседание штаба по устранению последствий аварии на ПНС-5, которая привела к прекращению теплоснабжения социальных объектов, домов Заельцовского и Калининского района. По данным СГК на время восстановления работы оборудования ограничена подача тепла в 470 объектах. В режиме быстрого реагирования работают бригады МКУ ЕДДС, управляющих компаний, спасатели МАСС, службы администраций районов. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения - до 22.30 сегодняшнего дня, 30 октября", - сказал Зайков. В настоящее время в Новосибирске температура воздуха составляет около плюс 2 градуса, идет мокрый снег.

https://ria.ru/20241020/kiev-1979018523.html

https://ria.ru/20241015/bastrykin--1978236775.html

новосибирск

калининский район

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новосибирск, происшествия, калининский район