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В формулировке первого закона Ньютона нашли ошибку - РИА Новости, 30.10.2024
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Наука
 
05:51 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/oshibka-1980824404.html
В формулировке первого закона Ньютона нашли ошибку
В формулировке первого закона Ньютона нашли ошибку - РИА Новости, 30.10.2024
В формулировке первого закона Ньютона нашли ошибку
Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук опубликовал работу, в которой утверждает, что формулировка первого закона Исаака Ньютона... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:51
2024-10-30T05:51
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук опубликовал работу, в которой утверждает, что формулировка первого закона Исаака Ньютона была с ошибкой переведена с латыни на английский более 300 лет назад. Первый закон движения Ньютона в переводе традиционно подаётся в приблизительно такой формулировке: "Тело остается в покое или равномерно движется, если (unless) на него не действует внешняя сила". Однако, по мнению Хука, союз "nisi quatenus" из оригинала не следует переводить как "unless" ("если"), так как речь у Ньютона идёт про "более сильный и общий принцип", ограничивающий движение всех тел. Для примера он предлагает перефразировать первый закон так: "Каждое изменение состояния движения тела происходит под действием приложенных к нему сил", а также как "Тела ускоряются только силой". Как пишет исследователь, большую часть времени труд Ньютона, по крайней мере в среде англоязычных учёных, читали не в оригинале, а именно в английском переводе. Причём сам Ньютон первый перевод с ошибкой не видел, пишет Хук, так как он вышел уже после смерти учёного. Работа Хука была опубликована в журнале Philosophy of Science ещё в 2022 году. Однако позднее его исследование заметили и другие издания, включая старейший научно-популярный журнал США Scientific American. На своем сайте Хук написал, что после широкого освещения в СМИ статья о первом законе Ньютона на "Википедии" получила примечание, а также, по его словам, будут внесены правки как минимум в один учебник для средней школы.
https://ria.ru/20241026/uchenye-1980198401.html
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В формулировке первого закона Ньютона нашли ошибку

Ученый Хук: в переводе первого закона Ньютона спустя более 300 лет нашли ошибку

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция гравюры Джеймса МакАрделла "Исаак Ньютон"
Репродукция гравюры Джеймса МакАрделла Исаак Ньютон - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости
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Репродукция гравюры Джеймса МакАрделла "Исаак Ньютон". Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук опубликовал работу, в которой утверждает, что формулировка первого закона Исаака Ньютона была с ошибкой переведена с латыни на английский более 300 лет назад.
Первый закон движения Ньютона в переводе традиционно подаётся в приблизительно такой формулировке: "Тело остается в покое или равномерно движется, если (unless) на него не действует внешняя сила". Однако, по мнению Хука, союз "nisi quatenus" из оригинала не следует переводить как "unless" ("если"), так как речь у Ньютона идёт про "более сильный и общий принцип", ограничивающий движение всех тел.
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Для примера он предлагает перефразировать первый закон так: "Каждое изменение состояния движения тела происходит под действием приложенных к нему сил", а также как "Тела ускоряются только силой".
Как пишет исследователь, большую часть времени труд Ньютона, по крайней мере в среде англоязычных учёных, читали не в оригинале, а именно в английском переводе. Причём сам Ньютон первый перевод с ошибкой не видел, пишет Хук, так как он вышел уже после смерти учёного.
Работа Хука была опубликована в журнале Philosophy of Science ещё в 2022 году. Однако позднее его исследование заметили и другие издания, включая старейший научно-популярный журнал США Scientific American. На своем сайте Хук написал, что после широкого освещения в СМИ статья о первом законе Ньютона на "Википедии" получила примечание, а также, по его словам, будут внесены правки как минимум в один учебник для средней школы.
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