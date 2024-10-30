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Остин пригрозил использованием американского оружия против военных из КНДР

Остин пригрозил использованием американского оружия против военных из КНДР - РИА Новости, 30.10.2024

Остин пригрозил использованием американского оружия против военных из КНДР

Шеф Пентагона Ллойд Остин в среду пригрозил возможным использованием ВСУ американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T23:01

2024-10-30T23:01

2024-10-30T23:01

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в среду пригрозил возможным использованием ВСУ американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их нахождения в зоне СВО. "Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте... то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие. Этого и следует ожидать", - сообщил он журналистам в среду. Остин добавил, что у США есть все основания считать, что американское оружие будет применено против военных из КНДР. Он также пригрозил Пхеньяну некими "последствиями" за возможную отправку в Россию своих военнослужащих, но не привел дополнительных деталей этого. В свою очередь американский конгрессмен Майк Тернер призвал НАТО оценить возможность нанесения прямых ударов по военным из КНДР, если они окажутся на Украине, при этом и Москва, и Пхеньян опровергли слухи об участии северокорейских военнослужащих в украинском конфликте. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что США не собираются ограничивать использование ВСУ американского оружия против военных из КНДР, участие которых в конфликте на Украине опровергали как в Москве, так и в Пхеньяне. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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