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Остин пригрозил использованием американского оружия против военных из КНДР - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:01 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/oruzhie-1981019321.html
Остин пригрозил использованием американского оружия против военных из КНДР
Остин пригрозил использованием американского оружия против военных из КНДР - РИА Новости, 30.10.2024
Остин пригрозил использованием американского оружия против военных из КНДР
Шеф Пентагона Ллойд Остин в среду пригрозил возможным использованием ВСУ американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T23:01
2024-10-30T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
пхеньян
ллойд остин
владимир путин
марк рютте
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в среду пригрозил возможным использованием ВСУ американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их нахождения в зоне СВО. "Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте... то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие. Этого и следует ожидать", - сообщил он журналистам в среду. Остин добавил, что у США есть все основания считать, что американское оружие будет применено против военных из КНДР. Он также пригрозил Пхеньяну некими "последствиями" за возможную отправку в Россию своих военнослужащих, но не привел дополнительных деталей этого. В свою очередь американский конгрессмен Майк Тернер призвал НАТО оценить возможность нанесения прямых ударов по военным из КНДР, если они окажутся на Украине, при этом и Москва, и Пхеньян опровергли слухи об участии северокорейских военнослужащих в украинском конфликте. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что США не собираются ограничивать использование ВСУ американского оружия против военных из КНДР, участие которых в конфликте на Украине опровергали как в Москве, так и в Пхеньяне. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, пхеньян, ллойд остин, владимир путин, марк рютте, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Пхеньян, Ллойд Остин, Владимир Путин, Марк Рютте, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Остин пригрозил использованием американского оружия против военных из КНДР

Остин пригрозил использованием ВСУ оружия США против военных из КНДР в зоне СВО

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в среду пригрозил возможным использованием ВСУ американского оружия против военных из КНДР под предлогом самообороны в случае их нахождения в зоне СВО.
"Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте... то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие. Этого и следует ожидать", - сообщил он журналистам в среду.
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27 октября, 08:00
Остин добавил, что у США есть все основания считать, что американское оружие будет применено против военных из КНДР. Он также пригрозил Пхеньяну некими "последствиями" за возможную отправку в Россию своих военнослужащих, но не привел дополнительных деталей этого.
В свою очередь американский конгрессмен Майк Тернер призвал НАТО оценить возможность нанесения прямых ударов по военным из КНДР, если они окажутся на Украине, при этом и Москва, и Пхеньян опровергли слухи об участии северокорейских военнослужащих в украинском конфликте.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что США не собираются ограничивать использование ВСУ американского оружия против военных из КНДР, участие которых в конфликте на Украине опровергали как в Москве, так и в Пхеньяне.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются.
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Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаПхеньянЛлойд ОстинВладимир ПутинМарк РюттеМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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