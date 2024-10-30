https://ria.ru/20241030/oruzhie-1981006044.html

На Украине признали, что неучтенное оружие с линии фронта попадает в тыл

На Украине признали, что неучтенное оружие с линии фронта попадает в тыл - РИА Новости, 30.10.2024

На Украине признали, что неучтенное оружие с линии фронта попадает в тыл

Заместитель министра МВД Украины Леонид Тимченко заявил, что большое количество незарегистрированного оружия с мест вооруженного конфликта попадает в тыл, что... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:57

2024-10-30T19:57

2024-10-30T19:57

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заместитель министра МВД Украины Леонид Тимченко заявил, что большое количество незарегистрированного оружия с мест вооруженного конфликта попадает в тыл, что ведет к бесконтрольному его распространению. "Все осознают, что значительное количество оружия поступает с линии фронта, там его учет вести очень сложно", - приводит слова Тимченко местное агентство УНН, По его словам, сложность заключается еще и в том, что такое оружие в дальнейшем распространяется бесконтрольно. При этом он напомнил, что Верховная рада приняла закон о трофейном оружии. Заместитель министра внутренних дел страны Богдан Драпятый. в августе заявил, что граждане Украины могут иметь на руках до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия. В том же месяце Владимир Зеленский подписал законопроект, регулирующий вопросы трофейного огнестрельного оружия. В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием.

https://ria.ru/20241030/vengriya-1980965696.html

https://ria.ru/20241027/ukraina-1980333182.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины