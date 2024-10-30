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На Украине признали, что неучтенное оружие с линии фронта попадает в тыл - РИА Новости, 30.10.2024
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19:57 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/oruzhie-1981006044.html
На Украине признали, что неучтенное оружие с линии фронта попадает в тыл
На Украине признали, что неучтенное оружие с линии фронта попадает в тыл - РИА Новости, 30.10.2024
На Украине признали, что неучтенное оружие с линии фронта попадает в тыл
Заместитель министра МВД Украины Леонид Тимченко заявил, что большое количество незарегистрированного оружия с мест вооруженного конфликта попадает в тыл, что... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:57
2024-10-30T19:57
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заместитель министра МВД Украины Леонид Тимченко заявил, что большое количество незарегистрированного оружия с мест вооруженного конфликта попадает в тыл, что ведет к бесконтрольному его распространению. "Все осознают, что значительное количество оружия поступает с линии фронта, там его учет вести очень сложно", - приводит слова Тимченко местное агентство УНН, По его словам, сложность заключается еще и в том, что такое оружие в дальнейшем распространяется бесконтрольно. При этом он напомнил, что Верховная рада приняла закон о трофейном оружии. Заместитель министра внутренних дел страны Богдан Драпятый. в августе заявил, что граждане Украины могут иметь на руках до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия. В том же месяце Владимир Зеленский подписал законопроект, регулирующий вопросы трофейного огнестрельного оружия. В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием.
https://ria.ru/20241030/vengriya-1980965696.html
https://ria.ru/20241027/ukraina-1980333182.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине признали, что неучтенное оружие с линии фронта попадает в тыл

МВД Украины: большое количество незадекларированного оружия попадает в тыл

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОружие одной из ДРГ
Оружие одной из ДРГ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Оружие одной из ДРГ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заместитель министра МВД Украины Леонид Тимченко заявил, что большое количество незарегистрированного оружия с мест вооруженного конфликта попадает в тыл, что ведет к бесконтрольному его распространению.
"Все осознают, что значительное количество оружия поступает с линии фронта, там его учет вести очень сложно", - приводит слова Тимченко местное агентство УНН,
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По его словам, сложность заключается еще и в том, что такое оружие в дальнейшем распространяется бесконтрольно. При этом он напомнил, что Верховная рада приняла закон о трофейном оружии.
Заместитель министра внутренних дел страны Богдан Драпятый. в августе заявил, что граждане Украины могут иметь на руках до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия. В том же месяце Владимир Зеленский подписал законопроект, регулирующий вопросы трофейного огнестрельного оружия.
В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием.
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