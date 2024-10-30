https://ria.ru/20241030/oruzhie-1981006044.html
На Украине признали, что неучтенное оружие с линии фронта попадает в тыл
На Украине признали, что неучтенное оружие с линии фронта попадает в тыл - РИА Новости, 30.10.2024
На Украине признали, что неучтенное оружие с линии фронта попадает в тыл
Заместитель министра МВД Украины Леонид Тимченко заявил, что большое количество незарегистрированного оружия с мест вооруженного конфликта попадает в тыл, что... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:57
2024-10-30T19:57
2024-10-30T19:57
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980673249_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_bb18f1b89f5af46f8bf1e3f0dcd0c6e2.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заместитель министра МВД Украины Леонид Тимченко заявил, что большое количество незарегистрированного оружия с мест вооруженного конфликта попадает в тыл, что ведет к бесконтрольному его распространению. "Все осознают, что значительное количество оружия поступает с линии фронта, там его учет вести очень сложно", - приводит слова Тимченко местное агентство УНН, По его словам, сложность заключается еще и в том, что такое оружие в дальнейшем распространяется бесконтрольно. При этом он напомнил, что Верховная рада приняла закон о трофейном оружии. Заместитель министра внутренних дел страны Богдан Драпятый. в августе заявил, что граждане Украины могут иметь на руках до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия. В том же месяце Владимир Зеленский подписал законопроект, регулирующий вопросы трофейного огнестрельного оружия. В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием.
https://ria.ru/20241030/vengriya-1980965696.html
https://ria.ru/20241027/ukraina-1980333182.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980673249_138:0:1025:665_1920x0_80_0_0_febd0e15706cccc104cf83f5fc70640b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине признали, что неучтенное оружие с линии фронта попадает в тыл
МВД Украины: большое количество незадекларированного оружия попадает в тыл