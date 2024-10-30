https://ria.ru/20241030/oleg_kan-1980819150.html

Апелляция отклонила жалобу защиты "крабового короля" Кана

Апелляция отклонила жалобу защиты "крабового короля" Кана - РИА Новости, 30.10.2024

Апелляция отклонила жалобу защиты "крабового короля" Кана

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты "крабового короля" Олега Кана по делу об организации убийства бизнесмена, он вступил в законную... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T03:57

2024-10-30T03:57

2024-10-30T04:02

олег кан

владивосток

новосибирск

россия

генеральная прокуратура рф

таможенный союз

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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт - РИА Новости. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты "крабового короля" Олега Кана по делу об организации убийства бизнесмена, он вступил в законную силу, сообщает управление Генпрокуратуры по ДФО.В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор."По результатам рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) жалоб стороны защиты они оставлены без удовлетворения, обвинительный приговор в отношении Олега Кана без изменения и вступил в законную силу", - говорится в сообщении.Также Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. В ходе предварительного заседания суд отклонил ходатайство стороны защиты о возврате дела прокурору.По данным обвинения, Кан создал преступную организацию с 13 августа 2010 года по 1 августа 2014 года и руководил ею по 4 июня 2019 года. Он разработал схему преступной деятельности, участники которой поставляли живого краба через таможенную границу Таможенного союза из России в Японию, Республику Корея, КНР. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.

https://ria.ru/20241024/prigovor-1979799647.html

https://ria.ru/20240726/dolgi-1962064418.html

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олег кан, владивосток, новосибирск, россия, генеральная прокуратура рф, таможенный союз