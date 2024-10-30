Рейтинг@Mail.ru
Апелляция отклонила жалобу защиты "крабового короля" Кана - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:57 30.10.2024 (обновлено: 04:02 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/oleg_kan-1980819150.html
Апелляция отклонила жалобу защиты "крабового короля" Кана
Апелляция отклонила жалобу защиты "крабового короля" Кана - РИА Новости, 30.10.2024
Апелляция отклонила жалобу защиты "крабового короля" Кана
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты "крабового короля" Олега Кана по делу об организации убийства бизнесмена, он вступил в законную... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T03:57
2024-10-30T04:02
олег кан
владивосток
новосибирск
россия
генеральная прокуратура рф
таможенный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934312082_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bd65c70e0bda9fe8c38e8f4790211df3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт - РИА Новости. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты "крабового короля" Олега Кана по делу об организации убийства бизнесмена, он вступил в законную силу, сообщает управление Генпрокуратуры по ДФО.В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор."По результатам рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) жалоб стороны защиты они оставлены без удовлетворения, обвинительный приговор в отношении Олега Кана без изменения и вступил в законную силу", - говорится в сообщении.Также Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. В ходе предварительного заседания суд отклонил ходатайство стороны защиты о возврате дела прокурору.По данным обвинения, Кан создал преступную организацию с 13 августа 2010 года по 1 августа 2014 года и руководил ею по 4 июня 2019 года. Он разработал схему преступной деятельности, участники которой поставляли живого краба через таможенную границу Таможенного союза из России в Японию, Республику Корея, КНР. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
https://ria.ru/20241024/prigovor-1979799647.html
https://ria.ru/20240726/dolgi-1962064418.html
владивосток
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934312082_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_e61b5fca8df289eb3257ccabb02df23e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег кан, владивосток, новосибирск, россия, генеральная прокуратура рф, таможенный союз
Олег Кан, Владивосток, Новосибирск, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Таможенный союз
Апелляция отклонила жалобу защиты "крабового короля" Кана

Жалобу защиты Олега Кана на приговор об организации убийства отклонили

© Фото : Фонд "Родные Острова"Олег Кан
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Фонд "Родные Острова"
Олег Кан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт - РИА Новости. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты "крабового короля" Олега Кана по делу об организации убийства бизнесмена, он вступил в законную силу, сообщает управление Генпрокуратуры по ДФО.
В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Александр Быданов во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Защита напавшего на мурманского губернатора сочла приговор слишком суровым
24 октября, 14:00
"По результатам рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) жалоб стороны защиты они оставлены без удовлетворения, обвинительный приговор в отношении Олега Кана без изменения и вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Также Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. В ходе предварительного заседания суд отклонил ходатайство стороны защиты о возврате дела прокурору.
По данным обвинения, Кан создал преступную организацию с 13 августа 2010 года по 1 августа 2014 года и руководил ею по 4 июня 2019 года. Он разработал схему преступной деятельности, участники которой поставляли живого краба через таможенную границу Таможенного союза из России в Японию, Республику Корея, КНР. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
"Крабовый король" Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей
26 июля, 04:15
 
Олег КанВладивостокНовосибирскРоссияГенеральная прокуратура РФТаможенный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала