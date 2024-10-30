https://ria.ru/20241030/okhota-1980979755.html
На Урале охотник случайно застрелил девушку
На Урале охотник случайно застрелил девушку - РИА Новости, 30.10.2024
На Урале охотник случайно застрелил девушку
Охотник в Свердловской области застрелил девушку, приняв ее за дикое животное, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:56
2024-10-30T17:56
2024-10-30T17:56
происшествия
свердловская область
россия
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Охотник в Свердловской области застрелил девушку, приняв ее за дикое животное, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. По данным СУСК, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности расследуется в отношении 42-летнего местного жителя. Инцидент случился во вторник в одном из сел Байкаловского района. "Подозреваемый, нарушив правила охоты и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием, произвел выстрел из охотничьего карабина, намереваясь попасть в диких животных, которых он обнаружил при помощи тепловизионного прицела. Однако в результате стрельбы огнестрельное ранение получила 18-летняя девушка, которая оказалась на линии огня и была принята подозреваемым за дикое животное", – рассказал Шульга. Он добавил, что назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. "Выстрел был произведен из карабина "Вепрь" калибра 7,62. Смерть девушки наступила в медицинском учреждении, куда она была доставлена сразу после случившегося. Подозреваемый работает водителем в одном из муниципальных бюджетных учреждений и на досуге увлекается охотой", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20241030/ural-1980916381.html
https://ria.ru/20240525/kuban-1948358566.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале охотник случайно застрелил девушку
Житель Свердловской области застрелил на охоте девушку, приняв за дикое животное
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Охотник в Свердловской области застрелил девушку, приняв ее за дикое животное, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
По данным СУСК, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности расследуется в отношении 42-летнего местного жителя. Инцидент случился во вторник в одном из сел Байкаловского района.
"Подозреваемый, нарушив правила охоты и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием, произвел выстрел из охотничьего карабина, намереваясь попасть в диких животных, которых он обнаружил при помощи тепловизионного прицела. Однако в результате стрельбы огнестрельное ранение получила 18-летняя девушка, которая оказалась на линии огня и была принята подозреваемым за дикое животное", – рассказал Шульга.
Он добавил, что назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.
"Выстрел был произведен из карабина "Вепрь" калибра 7,62. Смерть девушки наступила в медицинском учреждении, куда она была доставлена сразу после случившегося. Подозреваемый работает водителем в одном из муниципальных бюджетных учреждений и на досуге увлекается охотой", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых
.