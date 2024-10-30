https://ria.ru/20241030/okhota-1980979755.html

На Урале охотник случайно застрелил девушку

На Урале охотник случайно застрелил девушку - РИА Новости, 30.10.2024

На Урале охотник случайно застрелил девушку

Охотник в Свердловской области застрелил девушку, приняв ее за дикое животное, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:56

2024-10-30T17:56

2024-10-30T17:56

происшествия

свердловская область

россия

александр шульга

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Охотник в Свердловской области застрелил девушку, приняв ее за дикое животное, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. По данным СУСК, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности расследуется в отношении 42-летнего местного жителя. Инцидент случился во вторник в одном из сел Байкаловского района. "Подозреваемый, нарушив правила охоты и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием, произвел выстрел из охотничьего карабина, намереваясь попасть в диких животных, которых он обнаружил при помощи тепловизионного прицела. Однако в результате стрельбы огнестрельное ранение получила 18-летняя девушка, которая оказалась на линии огня и была принята подозреваемым за дикое животное", – рассказал Шульга. Он добавил, что назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. "Выстрел был произведен из карабина "Вепрь" калибра 7,62. Смерть девушки наступила в медицинском учреждении, куда она была доставлена сразу после случившегося. Подозреваемый работает водителем в одном из муниципальных бюджетных учреждений и на досуге увлекается охотой", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

https://ria.ru/20241030/ural-1980916381.html

https://ria.ru/20240525/kuban-1948358566.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)