https://ria.ru/20241030/obvineniya-1980818120.html

Фигуранту дела о попытке взрыва в общежитии РУДН добавили обвинения

Фигуранту дела о попытке взрыва в общежитии РУДН добавили обвинения - РИА Новости, 30.10.2024

Фигуранту дела о попытке взрыва в общежитии РУДН добавили обвинения

Следствие добавило новые обвинения несовершеннолетнему фигуранту дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T03:21

2024-10-30T03:21

2024-10-30T03:21

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Следствие добавило новые обвинения несовершеннолетнему фигуранту дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Второго ноября 2023 года задержан… В тот же день предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ… 23 июля 2024 года было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 205-4 УК РФ, ч.1 ст.30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч.3 ст.223-1 УК РФ, ч.4 ст.222-1 УК РФ, ч. 1 ст. 282-1 УК РФ", - говорится в судебных документах. Из них следует, что к статье о попытке осуществить теракт (ч.1 ст.30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) фигуранту вменили организацию террористического сообщества и участие в нем (часть 1 статьи 205.4 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершеннее организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ), незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 3 статьи 222.1 УК РФ) и организацию экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ) О задержании и аресте трех человек стало известно в октябре прошлого года. Тогда в столичном суде сообщали, что их подозревали в попытке взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы". Иные подробности уголовного дела неизвестны. По данным РИА Новости, арестованные были несовершеннолетними.

https://ria.ru/20241021/sud-1979168058.html

https://ria.ru/20240927/souchastniki-1974967812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия