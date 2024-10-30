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Фигуранту дела о попытке взрыва в общежитии РУДН добавили обвинения - РИА Новости, 30.10.2024
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03:21 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/obvineniya-1980818120.html
Фигуранту дела о попытке взрыва в общежитии РУДН добавили обвинения
Фигуранту дела о попытке взрыва в общежитии РУДН добавили обвинения - РИА Новости, 30.10.2024
Фигуранту дела о попытке взрыва в общежитии РУДН добавили обвинения
Следствие добавило новые обвинения несовершеннолетнему фигуранту дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T03:21
2024-10-30T03:21
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Следствие добавило новые обвинения несовершеннолетнему фигуранту дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Второго ноября 2023 года задержан… В тот же день предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ… 23 июля 2024 года было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 205-4 УК РФ, ч.1 ст.30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч.3 ст.223-1 УК РФ, ч.4 ст.222-1 УК РФ, ч. 1 ст. 282-1 УК РФ", - говорится в судебных документах. Из них следует, что к статье о попытке осуществить теракт (ч.1 ст.30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) фигуранту вменили организацию террористического сообщества и участие в нем (часть 1 статьи 205.4 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершеннее организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ), незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 3 статьи 222.1 УК РФ) и организацию экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ) О задержании и аресте трех человек стало известно в октябре прошлого года. Тогда в столичном суде сообщали, что их подозревали в попытке взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы". Иные подробности уголовного дела неизвестны. По данным РИА Новости, арестованные были несовершеннолетними.
https://ria.ru/20241021/sud-1979168058.html
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происшествия
Происшествия
Фигуранту дела о попытке взрыва в общежитии РУДН добавили обвинения

Следствие добавило обвинения фигуранту дела о попытке взрыва в общежитии РУДН

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтуденты у здания РУДН в Москве
Студенты у здания РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Студенты у здания РУДН в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Следствие добавило новые обвинения несовершеннолетнему фигуранту дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Второго ноября 2023 года задержан… В тот же день предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ… 23 июля 2024 года было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 205-4 УК РФ, ч.1 ст.30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч.3 ст.223-1 УК РФ, ч.4 ст.222-1 УК РФ, ч. 1 ст. 282-1 УК РФ", - говорится в судебных документах.
Надежда Кеворкова - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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21 октября, 18:00
Из них следует, что к статье о попытке осуществить теракт (ч.1 ст.30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) фигуранту вменили организацию террористического сообщества и участие в нем (часть 1 статьи 205.4 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершеннее организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ), незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 3 статьи 222.1 УК РФ) и организацию экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ)
О задержании и аресте трех человек стало известно в октябре прошлого года.
Тогда в столичном суде сообщали, что их подозревали в попытке взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы". Иные подробности уголовного дела неизвестны.
По данным РИА Новости, арестованные были несовершеннолетними.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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27 сентября, 01:38
 
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