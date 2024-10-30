https://ria.ru/20241030/obvinenie-1980895303.html
Жителя ЛНР обвинили в финансировании терроризма
Жителя ЛНР обвинили в финансировании терроризма - РИА Новости, 30.10.2024
Жителя ЛНР обвинили в финансировании терроризма
Девятнадцатилетний житель ЛНР обвинен в финансировании терроризма за переводы "Азову"*, дело направлено в военный суд, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:02
2024-10-30T13:02
2024-10-30T13:02
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ЛУГАНСК, 30 окт – РИА Новости. Девятнадцатилетний житель ЛНР обвинен в финансировании терроризма за переводы "Азову"*, дело направлено в военный суд, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Елена Усачева. "Исполняющим обязанности прокурора ЛНР утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего мужчины, жителя поселка Беловодск. Он обвиняется по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - сказала Усачева. Она добавила, что обвиняемый имеет паспорт Украины. По версии следствия, в феврале 2024 года он, находясь по месту жительства, осуществил денежный перевод на счет военизированного националистического объединения "Азов"* через украинский интернет-банк. При этом молодой человек заведомо знал, что его деятельность направлена на совершение преступлений террористического, экстремистского и общеуголовного характера на территории РФ. "Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - добавила Усачева.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Происшествия
Жителя ЛНР обвинили в финансировании терроризма
Жителя Беловодска в ЛНР обвинили в финансировании терроризма за переводы "Азову"
ЛУГАНСК, 30 окт – РИА Новости. Девятнадцатилетний житель ЛНР обвинен в финансировании терроризма за переводы "Азову"*, дело направлено в военный суд, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.
«
"Исполняющим обязанности прокурора ЛНР утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего мужчины, жителя поселка Беловодск. Он обвиняется по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - сказала Усачева.
Она добавила, что обвиняемый имеет паспорт Украины. По версии следствия, в феврале 2024 года он, находясь по месту жительства, осуществил денежный перевод на счет военизированного националистического объединения "Азов"* через украинский интернет-банк. При этом молодой человек заведомо знал, что его деятельность направлена на совершение преступлений террористического, экстремистского и общеуголовного характера на территории РФ.
"Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - добавила Усачева.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России