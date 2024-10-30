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Орловскую область за неделю атаковали около 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:47 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/obstrely-1980977544.html
Орловскую область за неделю атаковали около 30 украинских беспилотников
Орловскую область за неделю атаковали около 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.10.2024
Орловскую область за неделю атаковали около 30 украинских беспилотников
Орловская область подверглась атакам украинских беспилотников за прошедшую неделю порядка 30 раз, все БПЛА уничтожены силами противовоздушной обороны, жертв и... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:47
2024-10-30T17:47
специальная военная операция на украине
орловская область
ростовская область
брянская область
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Орловская область подверглась атакам украинских беспилотников за прошедшую неделю порядка 30 раз, все БПЛА уничтожены силами противовоздушной обороны, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков на заседании оперштаба. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, данные губернатор озвучил в среду на заседании оперативного штаба Орловской области. "Враг не прекращает попыток атаковать регионы страны, в том числе Орловскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. За минувшую неделю зафиксировано около 30 таких попыток. Все БПЛА были уничтожены силами противоракетной обороны. Жертв и разрушений нет", – сказал Клычков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Отмечается, что участники совещания рассмотрели вопрос совершенствования технических систем безопасности на объектах образования, также на оперштабе были даны поручения по антитеррористической защищенности объектов газоснабжения и энергетики. "Наша задача – продолжить действенный мониторинг ситуации и обеспечить повышение безопасности", – подчеркнул глава региона, которого цитирует пресс-служба. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 БПЛА: семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, еще по три - над Орловской и Брянской областями и один дрон - над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
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орловская область, ростовская область, брянская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Ростовская область, Брянская область, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Орловскую область за неделю атаковали около 30 украинских беспилотников

Губернатор Клычков сообщил о 30 атаках БПЛА ВСУ на Орловскую область за неделю

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Орловская область подверглась атакам украинских беспилотников за прошедшую неделю порядка 30 раз, все БПЛА уничтожены силами противовоздушной обороны, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков на заседании оперштаба.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, данные губернатор озвучил в среду на заседании оперативного штаба Орловской области.
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"Враг не прекращает попыток атаковать регионы страны, в том числе Орловскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. За минувшую неделю зафиксировано около 30 таких попыток. Все БПЛА были уничтожены силами противоракетной обороны. Жертв и разрушений нет", – сказал Клычков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что участники совещания рассмотрели вопрос совершенствования технических систем безопасности на объектах образования, также на оперштабе были даны поручения по антитеррористической защищенности объектов газоснабжения и энергетики.
"Наша задача – продолжить действенный мониторинг ситуации и обеспечить повышение безопасности", – подчеркнул глава региона, которого цитирует пресс-служба.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 БПЛА: семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, еще по три - над Орловской и Брянской областями и один дрон - над территорией Белгородской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьРостовская областьБрянская областьАндрей КлычковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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