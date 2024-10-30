Орловскую область за неделю атаковали около 30 украинских беспилотников
Губернатор Клычков сообщил о 30 атаках БПЛА ВСУ на Орловскую область за неделю
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Орловская область подверглась атакам украинских беспилотников за прошедшую неделю порядка 30 раз, все БПЛА уничтожены силами противовоздушной обороны, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков на заседании оперштаба.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, данные губернатор озвучил в среду на заседании оперативного штаба Орловской области.
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"Враг не прекращает попыток атаковать регионы страны, в том числе Орловскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. За минувшую неделю зафиксировано около 30 таких попыток. Все БПЛА были уничтожены силами противоракетной обороны. Жертв и разрушений нет", – сказал Клычков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что участники совещания рассмотрели вопрос совершенствования технических систем безопасности на объектах образования, также на оперштабе были даны поручения по антитеррористической защищенности объектов газоснабжения и энергетики.
"Наша задача – продолжить действенный мониторинг ситуации и обеспечить повышение безопасности", – подчеркнул глава региона, которого цитирует пресс-служба.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 БПЛА: семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, еще по три - над Орловской и Брянской областями и один дрон - над территорией Белгородской области.
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