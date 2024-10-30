https://ria.ru/20241030/obstrely-1980977544.html

Орловскую область за неделю атаковали около 30 украинских беспилотников

Орловскую область за неделю атаковали около 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.10.2024

Орловскую область за неделю атаковали около 30 украинских беспилотников

Орловская область подверглась атакам украинских беспилотников за прошедшую неделю порядка 30 раз, все БПЛА уничтожены силами противовоздушной обороны, жертв и... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:47

2024-10-30T17:47

2024-10-30T17:47

специальная военная операция на украине

орловская область

ростовская область

брянская область

андрей клычков

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Орловская область подверглась атакам украинских беспилотников за прошедшую неделю порядка 30 раз, все БПЛА уничтожены силами противовоздушной обороны, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков на заседании оперштаба. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, данные губернатор озвучил в среду на заседании оперативного штаба Орловской области. "Враг не прекращает попыток атаковать регионы страны, в том числе Орловскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. За минувшую неделю зафиксировано около 30 таких попыток. Все БПЛА были уничтожены силами противоракетной обороны. Жертв и разрушений нет", – сказал Клычков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Отмечается, что участники совещания рассмотрели вопрос совершенствования технических систем безопасности на объектах образования, также на оперштабе были даны поручения по антитеррористической защищенности объектов газоснабжения и энергетики. "Наша задача – продолжить действенный мониторинг ситуации и обеспечить повышение безопасности", – подчеркнул глава региона, которого цитирует пресс-служба. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 БПЛА: семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, еще по три - над Орловской и Брянской областями и один дрон - над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

ростовская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орловская область, ростовская область, брянская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия