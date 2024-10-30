https://ria.ru/20241030/obstrel-1980944132.html
При ударе ВСУ по частному дому в Запорожской области погиб человек
При ударе ВСУ по частному дому в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 30.10.2024
При ударе ВСУ по частному дому в Запорожской области погиб человек
Один человек погиб, двое тяжело ранены при ударе ВСУ по частному дому в запорожской Михайловке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:51
2024-10-30T15:51
2024-10-30T16:36
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Один человек погиб, двое тяжело ранены при ударе ВСУ по частному дому в запорожской Михайловке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."РСЗО M270 MLRS противника прицельно ударила в частное домовладение Михайловки. Один местный житель погиб, двое получили тяжелые осколочные ранения. Сейчас им оказывается помощь, медики борются за их жизнь", - написал Балицкий.По его словам, на месте работают оперативные службы, родственникам окажут помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
При ударе ВСУ по частному дому в Запорожской области погиб человек
Балицкий: один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по дому в Михайловке