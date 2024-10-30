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При ударе ВСУ по частному дому в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 30.10.2024 (обновлено: 16:36 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/obstrel-1980944132.html
При ударе ВСУ по частному дому в Запорожской области погиб человек
При ударе ВСУ по частному дому в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 30.10.2024
При ударе ВСУ по частному дому в Запорожской области погиб человек
Один человек погиб, двое тяжело ранены при ударе ВСУ по частному дому в запорожской Михайловке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:51
2024-10-30T16:36
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Один человек погиб, двое тяжело ранены при ударе ВСУ по частному дому в запорожской Михайловке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."РСЗО M270 MLRS противника прицельно ударила в частное домовладение Михайловки. Один местный житель погиб, двое получили тяжелые осколочные ранения. Сейчас им оказывается помощь, медики борются за их жизнь", - написал Балицкий.По его словам, на месте работают оперативные службы, родственникам окажут помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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происшествия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
При ударе ВСУ по частному дому в Запорожской области погиб человек

Балицкий: один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по дому в Михайловке

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия обстрела из РСЗО "M270 MLRS" в запорожской Михайловке
Последствия обстрела из РСЗО M270 MLRS в запорожской Михайловке - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия обстрела из РСЗО "M270 MLRS" в запорожской Михайловке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Один человек погиб, двое тяжело ранены при ударе ВСУ по частному дому в запорожской Михайловке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"РСЗО M270 MLRS противника прицельно ударила в частное домовладение Михайловки. Один местный житель погиб, двое получили тяжелые осколочные ранения. Сейчас им оказывается помощь, медики борются за их жизнь", - написал Балицкий.
По его словам, на месте работают оперативные службы, родственникам окажут помощь.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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