https://ria.ru/20241030/obstrel-1980944132.html

При ударе ВСУ по частному дому в Запорожской области погиб человек

При ударе ВСУ по частному дому в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 30.10.2024

При ударе ВСУ по частному дому в Запорожской области погиб человек

Один человек погиб, двое тяжело ранены при ударе ВСУ по частному дому в запорожской Михайловке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:51

2024-10-30T15:51

2024-10-30T16:36

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Один человек погиб, двое тяжело ранены при ударе ВСУ по частному дому в запорожской Михайловке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."РСЗО M270 MLRS противника прицельно ударила в частное домовладение Михайловки. Один местный житель погиб, двое получили тяжелые осколочные ранения. Сейчас им оказывается помощь, медики борются за их жизнь", - написал Балицкий.По его словам, на месте работают оперативные службы, родственникам окажут помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, запорожская область