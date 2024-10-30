https://ria.ru/20241030/novosibirsk-1980847804.html

В Новосибирске назвали причину аварии, оставившей сотни домов без тепла

В Новосибирске назвали причину аварии, оставившей сотни домов без тепла - РИА Новости, 30.10.2024

В Новосибирске назвали причину аварии, оставившей сотни домов без тепла

Авария, оставившая без теплоснабжения 640 домов и соцобъектов в Новосибирске, произошла из-за протечки насоса на повысительной насосной станции (ПНС), которую в РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:31

2024-10-30T10:31

2024-10-30T10:31

происшествия

жкх

новосибирск

сибирская генерирующая компания

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НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. Авария, оставившая без теплоснабжения 640 домов и соцобъектов в Новосибирске, произошла из-за протечки насоса на повысительной насосной станции (ПНС), которую в итоге затопило и произошел гидроудар, сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков. Ранее мэрия со слов Зайкова сообщила, что рано утром в среду аварийная ситуация на ПНС-5 в Новосибирске временно оставила без тепла 640 объектов в Заельцовском и части Калининского районов города. Порывы внутренних систем отопления произошли в 15 многоквартирных домах города, работают ремонтные бригады. "Авария произошла у СГК ("Сибирской генерирующей компании" - ред.) по причине протечки насоса, водой затопило ПНС, соответственно, замкнула электропроводка и насосы остановились. Поэтому увеличенное давление, которое выходит с ТЭЦ, "улетело" в дома… Сейчас на месте работает комиссия. Создан штаб на уровне заместителя мэра", - рассказал Зайков депутатам на сессии. Он пояснил, что из-за аварийной остановки работы ПНС-5 на северо-восточном выходе из новосибирской ТЭЦ-4 резкое увеличение давления теплоносителя привело к тому, что в некоторых жилых домах лопнули батареи. "Организован обход домов, где произошли аварийные ситуации… Проверяется каждая квартира… Осматриваются все повреждения с составлением актов для того, чтобы в будущем любой собственник мог обратиться в НТСК для компенсации морального и материального вреда, который был причинен в рамках технологического нарушения", - сказал позже Зайков в предоставленном мэрией видеокомментарии. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения - до 22.30 среды (18.30 мск) В среду в Новосибирске температура воздуха составляет около плюс 2 градуса, идет мокрый снег.

https://ria.ru/20241018/temperatura-1842469363.html

https://realty.ria.ru/20241023/minenergo-1979563796.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, новосибирск, сибирская генерирующая компания