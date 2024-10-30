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В Новороссийске спасли кота, запутавшегося в проводах - РИА Новости, 30.10.2024
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Хорошие новости
 
19:08 30.10.2024 (обновлено: 19:58 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/novorossijsk-1980997680.html
В Новороссийске спасли кота, запутавшегося в проводах
В Новороссийске спасли кота, запутавшегося в проводах - РИА Новости, 30.10.2024
В Новороссийске спасли кота, запутавшегося в проводах
В Новороссийске освободили кота, запутавшегося в проводах на электрощите в многоэтажке, сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:08
2024-10-30T19:58
хорошие новости
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происшествия
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КРАСНОДАР, 30 окт — РИА Новости. В Новороссийске освободили кота, запутавшегося в проводах на электрощите в многоэтажке, сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров в Telegram-канале.По его словам, к ним за помощью обратилась девушка, чей кот выскочил в подъезд, залез на электрический шкаф, запутался в проводах и застрял."Спасатели выехали на место и при помощи своих добрых рук освободили кота от проводов и передали его в нежные руки хозяйки. &lt;...&gt; Не те коты пошли нынче, не те!!!" — написал Одеров.
https://ria.ru/20240920/kot-1973807745.html
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новороссийск, происшествия
Хорошие новости, Новороссийск, Происшествия
В Новороссийске спасли кота, запутавшегося в проводах

В Новороссийске спасли кота, запутавшегося в проводах на электрощите

© Фото : Служба спасения НовороссийскСпасатели в Новороссийске достали кота, запутавшегося в проводах на электрощите в подъезде многоэтажки
Спасатели в Новороссийске достали кота, запутавшегося в проводах на электрощите в подъезде многоэтажки - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Служба спасения Новороссийск
Спасатели в Новороссийске достали кота, запутавшегося в проводах на электрощите в подъезде многоэтажки
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КРАСНОДАР, 30 окт — РИА Новости. В Новороссийске освободили кота, запутавшегося в проводах на электрощите в многоэтажке, сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров в Telegram-канале.
По его словам, к ним за помощью обратилась девушка, чей кот выскочил в подъезд, залез на электрический шкаф, запутался в проводах и застрял.
"Спасатели выехали на место и при помощи своих добрых рук освободили кота от проводов и передали его в нежные руки хозяйки. <...> Не те коты пошли нынче, не те!!!" — написал Одеров.
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