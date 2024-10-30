https://ria.ru/20241030/neverovskiy-1981001115.html

В Совбезе Белоруссии рассказали, от чего зависит безопасность Евразии

В Совбезе Белоруссии рассказали, от чего зависит безопасность Евразии - РИА Новости, 30.10.2024

В Совбезе Белоруссии рассказали, от чего зависит безопасность Евразии

Безопасность Евразии напрямую зависит от обеспечения безопасности Союзного государства Белоруссии и России, заявил в среду заместитель государственного... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:26

2024-10-30T19:26

2024-10-30T19:26

парламентское собрание союза беларуси и россии

олег макаров

белоруссия

россия

евразия

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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Безопасность Евразии напрямую зависит от обеспечения безопасности Союзного государства Белоруссии и России, заявил в среду заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Александр Неверовский. "Мы рассматриваем безопасность Союзного государства в общеевразийском контексте. Безопасность Евразии напрямую зависит от того, обеспечена ли безопасность наших государств в целом", - заявил он в Минске на международной конференции "Концепция безопасности Союзного государства в контексте глобальной геополитической трансформации". Говоря о разработанном проекте обновленной концепции безопасности Союзного государства, Неверовский подчеркнул, что документ носит перспективный характер, рассчитан на долгий период развития Белоруссии и России. По его словам, на основе анализа ключевых тенденций в сфере безопасности удалось определить, каким образом необходимо обеспечивать безопасность Союзного государства, сформулировать коллективные направления реализации этого процесса, дать оценку происходящим событиям в мире. Неверовский подчеркнул, что в новой концепции безопасности Союзного государства учтены положения документов, касающихся развития Союзного государства, положения национальных документов стратегического планирования Белоруссии и России, оценки системы международной и региональной безопасности. "Общая направленность осталась неизменной - создать все необходимые условия для сохранения мира, стабильности на территории наших стран, гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства", - констатировал он. Замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии подчеркнул, что к разработке документа привлекались эксперты и специалисты в сфере безопасности, а не только госорганы. В свою очередь директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров отметил важность синергии работы аппаратов совбезов России и Белоруссии и ведущих "мозговых центров" двух стран. "Мы надеемся, что это взаимодействие и обмен мнениями даст тот эффект, который позволит выработать наилучшие решения в рамках безопасности Союзного государства", - сказал Макаров на конференции. По его мнению, в новой концепции безопасности Союзного государства должна быть заложена парадигма безопасного развития. "Безопасность статических систем в таком бурном мире просто невозможна. Поэтому нам нужно обеспечить стабильное и устойчивое движение вперед", - подчеркнул Макаров.

https://ria.ru/20240923/gosduma-1974232639.html

https://ria.ru/20240704/putin-1957445773.html

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олег макаров, белоруссия, россия, евразия