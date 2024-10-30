Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе Белоруссии рассказали, от чего зависит безопасность Евразии - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:26 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/neverovskiy-1981001115.html
В Совбезе Белоруссии рассказали, от чего зависит безопасность Евразии
В Совбезе Белоруссии рассказали, от чего зависит безопасность Евразии - РИА Новости, 30.10.2024
В Совбезе Белоруссии рассказали, от чего зависит безопасность Евразии
Безопасность Евразии напрямую зависит от обеспечения безопасности Союзного государства Белоруссии и России, заявил в среду заместитель государственного... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:26
2024-10-30T19:26
парламентское собрание союза беларуси и россии
олег макаров
белоруссия
россия
евразия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_82109646ac34a4d44c81ead4767257e4.jpg
МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Безопасность Евразии напрямую зависит от обеспечения безопасности Союзного государства Белоруссии и России, заявил в среду заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Александр Неверовский. "Мы рассматриваем безопасность Союзного государства в общеевразийском контексте. Безопасность Евразии напрямую зависит от того, обеспечена ли безопасность наших государств в целом", - заявил он в Минске на международной конференции "Концепция безопасности Союзного государства в контексте глобальной геополитической трансформации". Говоря о разработанном проекте обновленной концепции безопасности Союзного государства, Неверовский подчеркнул, что документ носит перспективный характер, рассчитан на долгий период развития Белоруссии и России. По его словам, на основе анализа ключевых тенденций в сфере безопасности удалось определить, каким образом необходимо обеспечивать безопасность Союзного государства, сформулировать коллективные направления реализации этого процесса, дать оценку происходящим событиям в мире. Неверовский подчеркнул, что в новой концепции безопасности Союзного государства учтены положения документов, касающихся развития Союзного государства, положения национальных документов стратегического планирования Белоруссии и России, оценки системы международной и региональной безопасности. "Общая направленность осталась неизменной - создать все необходимые условия для сохранения мира, стабильности на территории наших стран, гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства", - констатировал он. Замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии подчеркнул, что к разработке документа привлекались эксперты и специалисты в сфере безопасности, а не только госорганы. В свою очередь директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров отметил важность синергии работы аппаратов совбезов России и Белоруссии и ведущих "мозговых центров" двух стран. "Мы надеемся, что это взаимодействие и обмен мнениями даст тот эффект, который позволит выработать наилучшие решения в рамках безопасности Союзного государства", - сказал Макаров на конференции. По его мнению, в новой концепции безопасности Союзного государства должна быть заложена парадигма безопасного развития. "Безопасность статических систем в таком бурном мире просто невозможна. Поэтому нам нужно обеспечить стабильное и устойчивое движение вперед", - подчеркнул Макаров.
https://ria.ru/20240923/gosduma-1974232639.html
https://ria.ru/20240704/putin-1957445773.html
белоруссия
россия
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_293be2a3e10e3a38cd1963ece3f7de0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег макаров, белоруссия, россия, евразия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Олег Макаров, Белоруссия, Россия, Евразия
В Совбезе Белоруссии рассказали, от чего зависит безопасность Евразии

Замгоссекретаря СБ Белоруссии: безопасность Евразии зависит от защищенности СГ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Минск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Безопасность Евразии напрямую зависит от обеспечения безопасности Союзного государства Белоруссии и России, заявил в среду заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Александр Неверовский.
"Мы рассматриваем безопасность Союзного государства в общеевразийском контексте. Безопасность Евразии напрямую зависит от того, обеспечена ли безопасность наших государств в целом", - заявил он в Минске на международной конференции "Концепция безопасности Союзного государства в контексте глобальной геополитической трансформации".
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Госдуме рассказали о проекте закона о приграничном сотрудничестве в СГ
23 сентября, 13:43
Говоря о разработанном проекте обновленной концепции безопасности Союзного государства, Неверовский подчеркнул, что документ носит перспективный характер, рассчитан на долгий период развития Белоруссии и России. По его словам, на основе анализа ключевых тенденций в сфере безопасности удалось определить, каким образом необходимо обеспечивать безопасность Союзного государства, сформулировать коллективные направления реализации этого процесса, дать оценку происходящим событиям в мире.
Неверовский подчеркнул, что в новой концепции безопасности Союзного государства учтены положения документов, касающихся развития Союзного государства, положения национальных документов стратегического планирования Белоруссии и России, оценки системы международной и региональной безопасности. "Общая направленность осталась неизменной - создать все необходимые условия для сохранения мира, стабильности на территории наших стран, гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства", - констатировал он.
Замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии подчеркнул, что к разработке документа привлекались эксперты и специалисты в сфере безопасности, а не только госорганы.
В свою очередь директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров отметил важность синергии работы аппаратов совбезов России и Белоруссии и ведущих "мозговых центров" двух стран. "Мы надеемся, что это взаимодействие и обмен мнениями даст тот эффект, который позволит выработать наилучшие решения в рамках безопасности Союзного государства", - сказал Макаров на конференции.
По его мнению, в новой концепции безопасности Союзного государства должна быть заложена парадигма безопасного развития. "Безопасность статических систем в таком бурном мире просто невозможна. Поэтому нам нужно обеспечить стабильное и устойчивое движение вперед", - подчеркнул Макаров.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин назвал создание единого парламента СГ вопросом времени
4 июля, 16:54
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииОлег МакаровБелоруссияРоссияЕвразия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала