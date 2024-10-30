https://ria.ru/20241030/nebenzya-1981021129.html
Небензя поинтересовался у США, почему Украине помогать можно, а России нет
Небензя поинтересовался у США, почему Украине помогать можно, а России нет - РИА Новости, 31.10.2024
Небензя поинтересовался у США, почему Украине помогать можно, а России нет
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что США стремятся навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи Москве ее... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-30T23:53
2024-10-30T23:53
2024-10-31T00:43
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что США стремятся навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи Москве ее союзникам. "Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что всё то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму (Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?" – задался вопросом Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Российский дипломат отметил, что слухи о переброске военных КНДР в Россию, как фейки о Буче и Мариупольском драмтеатре, объединяет одно – "голословные утверждения, отсутствие каких-либо мало-мальски убедительных доказательств и стремление отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности".Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело сторон — России и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права. Она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html
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россия, сша, пхеньян, василий небензя, владимир путин, оон, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Пхеньян, Василий Небензя, Владимир Путин, ООН, НАТО, В мире
Небензя поинтересовался у США, почему Украине помогать можно, а России нет
Небензя: США стремятся навязать миру логику о недопустимости оказания помощи РФ
ООН, 30 окт – РИА Новости.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил
, что США стремятся навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи Москве ее союзникам.
"Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что всё то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму (Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?" – задался вопросом Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Российский дипломат отметил, что слухи о переброске военных КНДР в Россию, как фейки о Буче и Мариупольском драмтеатре, объединяет одно – "голословные утверждения, отсутствие каких-либо мало-мальски убедительных доказательств и стремление отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности".
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело сторон — России и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права. Она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.