https://ria.ru/20241030/nebenzya-1981021129.html

Небензя поинтересовался у США, почему Украине помогать можно, а России нет

Небензя поинтересовался у США, почему Украине помогать можно, а России нет - РИА Новости, 31.10.2024

Небензя поинтересовался у США, почему Украине помогать можно, а России нет

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что США стремятся навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи Москве ее... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-30T23:53

2024-10-30T23:53

2024-10-31T00:43

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ООН, 30 окт – РИА Новости. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что США стремятся навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи Москве ее союзникам. "Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что всё то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму (Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?" – задался вопросом Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Российский дипломат отметил, что слухи о переброске военных КНДР в Россию, как фейки о Буче и Мариупольском драмтеатре, объединяет одно – "голословные утверждения, отсутствие каких-либо мало-мальски убедительных доказательств и стремление отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности".Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело сторон — России и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права. Она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

https://ria.ru/20241030/nebenzya-1981020266.html

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пхеньян

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