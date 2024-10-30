https://ria.ru/20241030/nebenzya-1981020149.html

Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву

Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву - РИА Новости, 30.10.2024

Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву

Военное сотрудничество РФ с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, заявил постоянный представитель РФ в ООН... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T23:24

2024-10-30T23:24

2024-10-30T23:47

россия

сша

киев

в мире

василий небензя

оон

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg

ООН, 30 окт – РИА Новости. Военное сотрудничество РФ с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя."Хотел бы подчеркнуть, что российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, киев, в мире, василий небензя, оон