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Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 30.10.2024 (обновлено: 23:47 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/nebenzya-1981020149.html
Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву
Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву - РИА Новости, 30.10.2024
Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву
Военное сотрудничество РФ с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, заявил постоянный представитель РФ в ООН... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T23:24
2024-10-30T23:47
россия
сша
киев
в мире
василий небензя
оон
специальная военная операция на украине
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Военное сотрудничество РФ с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя."Хотел бы подчеркнуть, что российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
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россия, сша, киев, в мире, василий небензя, оон
Россия, США, Киев, В мире, Василий Небензя, ООН, Специальная военная операция на Украине
Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву

Небензя: военное сотрудничество РФ и КНДР не нарушает международное право

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Военное сотрудничество РФ с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Хотел бы подчеркнуть, что российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Запад испугался "северокорейского десанта" на Украине
19 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКиевВ миреВасилий НебензяООН
 
 
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