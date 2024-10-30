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Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву
Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву - РИА Новости, 30.10.2024
Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву
Военное сотрудничество РФ с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, заявил постоянный представитель РФ в ООН... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T23:24
2024-10-30T23:24
2024-10-30T23:47
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специальная военная операция на украине
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Военное сотрудничество РФ с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя."Хотел бы подчеркнуть, что российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
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Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву
Небензя: военное сотрудничество РФ и КНДР не нарушает международное право