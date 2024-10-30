https://ria.ru/20241030/navodnenie-1980967537.html

Число погибших из-за ливней и наводнений в Валенсии выросло до 70

Число погибших из-за ливней и наводнений в Валенсии выросло до 70 - РИА Новости, 30.10.2024

Число погибших из-за ливней и наводнений в Валенсии выросло до 70

Число погибших из-за сильных ливней и наводнений в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 70 человек, а в Кастилии — Ла-Манче — до двух, передает... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:13

2024-10-30T17:13

2024-10-30T19:18

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МАДРИД, 30 окт — РИА Новости. Число погибших из-за сильных ливней и наводнений в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 70 человек, а в Кастилии — Ла-Манче — до двух, передает RTVE."В Валенсии погибли по меньшей мере 70 человек, подтвердили власти. В автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча два человека погибли в результате наводнений в Куэнке и Альбасете, а в муниципалитете Летур продолжаются поиски по меньшей мере шести человек, пропавших без вести", — говорится в сообщении.Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес созвал кризисный комитет по борьбе с последствиями ливней и наводнений в стране.Проливные дожди и грозы вызвали исключительную ситуацию в Испании, которая особенно сильно затронула Валенсийское сообщество, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. При этом в Валенсии объявили максимальный, красный уровень опасности. Фактически в регионе зафиксирован крупнейший объем осадков с 11 сентября 1966 года. В ночь со вторника их выпало 445,4 литра на квадратный метр.Наводнения нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре региона, в результате чего закрыли более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7 и десятки дорог второстепенной сети.Пока восемь регионов королевства (Андалусия, Валенсийское сообщество, Арагон, Кастилия и Леон, Каталония, Эстремадура, Наварра, Сеута) все еще находятся под угрозой сильных ливней и наводнений.На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата Валенсии бороться с последствиями ливней.

https://rsport.ria.ru/20241030/futbol-1980904849.html

валенсия (область)

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Во власти стихии: последствия шторма в Испании Во власти стихии: последствия шторма в Испании 2024-10-30T17:13 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, валенсия (область), испания