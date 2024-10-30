В России спроектировали "ясли синхротронистов"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Учебно-научную станцию СКИФ-НГУ разработали российские ученые. По словам разработчиков, станция направлена на проведение фундаментальных и прикладных исследований, а также на подготовку специалистов технических и гуманитарных специальностей. На станции научные сотрудники, аспиранты и студенты смогут научиться применять методы исследования объектов с использованием "почти бесплатного" синхротронного излучения, сообщили в пресс-службе НГУ.Синхротрон — масштабное научное сооружение, необходимое для генерирования излучения в рентгеновском диапазоне. Более компактные устройства (например, рентгеновские трубки) также способны производить такое излучение, однако его мощность ниже в десятки раз, рассказали специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ).Уникальность методов, основанных на взаимодействии рентгеновского излучения с веществом, в том, что при этом объект зачастую не повреждается. Поэтому именно такими методами возможно исследовать объекты культурного и исторического наследия, например, древние пергаменты без их "разворачивания" или мумифицированные останки, добавили ученые.На строящемся синхротроне СКИФ в Новосибирской области коллектив ученых Новосибирского государственного университета, Института катализа им. Г. К. Борескова и ЦКП СКИФ занимается созданием не только исследовательских станций, но и учебных, при работе на которых специалисты и технического, и гуманитарного профилей получат необходимые знания для проведения исследований на синхротроне. Полученный опыт поможет специалистам не только формулировать, но и решать задачи, решение которых на лабораторном оборудовании практически невозможно."Отличие учебно-научной станции от станций первой очереди в том, что для ее функционирования не потребуется дорогостоящих источников синхротронного излучения. Она расположена на поворотном магните, который является обязательным узлом в синхротроне, и генерирует "почти бесплатное" излучение. Второе преимущество в том, что она может быть собрана из компонентов, уже имеющихся в организациях-партнерах. Поэтому ее запуск возможен в кратчайшие сроки", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории структурной диагностики ультрадисперсных и наноструктурированных систем НГУ Андрей Сараев.Ученый добавил, что в современном мире синхротронные методы используют для исследования широкого класса объектов — от геологических и материаловедческих до исторических и биологических. Поэтому как пользователи, так и операторы исследовательских станций синхротрона должны иметь представление о круге объектов, возможных задачах, тонкостях и специфике проведения рентгеновских исследований на синхротроне.Участие НГУ в проектировании и создании учебно-исследовательской станции поддержано программой "Приоритет-2030".
наука, университетская наука, технологическое лидерство, российские инновации, образование - общество, технологии, физика, новосибирский государственный университет, россия, новосибирская область
Наука, Наука, Университетская наука, Технологическое лидерство, Российские инновации, Образование - Общество, Технологии, Физика, Новосибирский государственный университет, Россия, Новосибирская область
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Учебно-научную станцию СКИФ-НГУ разработали российские ученые. По словам разработчиков, станция направлена на проведение фундаментальных и прикладных исследований, а также на подготовку специалистов технических и гуманитарных специальностей. На станции научные сотрудники, аспиранты и студенты смогут научиться применять методы исследования объектов с использованием "почти бесплатного" синхротронного излучения, сообщили в пресс-службе НГУ.
Синхротрон — масштабное научное сооружение, необходимое для генерирования излучения в рентгеновском диапазоне. Более компактные устройства (например, рентгеновские трубки) также способны производить такое излучение, однако его мощность ниже в десятки раз, рассказали специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ).
Уникальность методов, основанных на взаимодействии рентгеновского излучения с веществом, в том, что при этом объект зачастую не повреждается. Поэтому именно такими методами возможно исследовать объекты культурного и исторического наследия, например, древние пергаменты без их "разворачивания" или мумифицированные останки, добавили ученые.
На строящемся синхротроне СКИФ в Новосибирской области коллектив ученых Новосибирского государственного университета, Института катализа им. Г. К. Борескова и ЦКП СКИФ занимается созданием не только исследовательских станций, но и учебных, при работе на которых специалисты и технического, и гуманитарного профилей получат необходимые знания для проведения исследований на синхротроне. Полученный опыт поможет специалистам не только формулировать, но и решать задачи, решение которых на лабораторном оборудовании практически невозможно.
"Отличие учебно-научной станции от станций первой очереди в том, что для ее функционирования не потребуется дорогостоящих источников синхротронного излучения. Она расположена на поворотном магните, который является обязательным узлом в синхротроне, и генерирует "почти бесплатное" излучение. Второе преимущество в том, что она может быть собрана из компонентов, уже имеющихся в организациях-партнерах. Поэтому ее запуск возможен в кратчайшие сроки", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории структурной диагностики ультрадисперсных и наноструктурированных систем НГУ Андрей Сараев.
Ученый добавил, что в современном мире синхротронные методы используют для исследования широкого класса объектов — от геологических и материаловедческих до исторических и биологических. Поэтому как пользователи, так и операторы исследовательских станций синхротрона должны иметь представление о круге объектов, возможных задачах, тонкостях и специфике проведения рентгеновских исследований на синхротроне.
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