https://ria.ru/20241030/nauka-1980716208.html

В России спроектировали "ясли синхротронистов"

В России спроектировали "ясли синхротронистов" - РИА Новости, 30.10.2024

В России спроектировали "ясли синхротронистов"

Учебно-научную станцию СКИФ-НГУ разработали российские ученые. По словам разработчиков, станция направлена на проведение фундаментальных и прикладных... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T03:00

2024-10-30T03:00

2024-10-30T03:00

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Учебно-научную станцию СКИФ-НГУ разработали российские ученые. По словам разработчиков, станция направлена на проведение фундаментальных и прикладных исследований, а также на подготовку специалистов технических и гуманитарных специальностей. На станции научные сотрудники, аспиранты и студенты смогут научиться применять методы исследования объектов с использованием "почти бесплатного" синхротронного излучения, сообщили в пресс-службе НГУ.Синхротрон — масштабное научное сооружение, необходимое для генерирования излучения в рентгеновском диапазоне. Более компактные устройства (например, рентгеновские трубки) также способны производить такое излучение, однако его мощность ниже в десятки раз, рассказали специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ).Уникальность методов, основанных на взаимодействии рентгеновского излучения с веществом, в том, что при этом объект зачастую не повреждается. Поэтому именно такими методами возможно исследовать объекты культурного и исторического наследия, например, древние пергаменты без их "разворачивания" или мумифицированные останки, добавили ученые.На строящемся синхротроне СКИФ в Новосибирской области коллектив ученых Новосибирского государственного университета, Института катализа им. Г. К. Борескова и ЦКП СКИФ занимается созданием не только исследовательских станций, но и учебных, при работе на которых специалисты и технического, и гуманитарного профилей получат необходимые знания для проведения исследований на синхротроне. Полученный опыт поможет специалистам не только формулировать, но и решать задачи, решение которых на лабораторном оборудовании практически невозможно."Отличие учебно-научной станции от станций первой очереди в том, что для ее функционирования не потребуется дорогостоящих источников синхротронного излучения. Она расположена на поворотном магните, который является обязательным узлом в синхротроне, и генерирует "почти бесплатное" излучение. Второе преимущество в том, что она может быть собрана из компонентов, уже имеющихся в организациях-партнерах. Поэтому ее запуск возможен в кратчайшие сроки", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории структурной диагностики ультрадисперсных и наноструктурированных систем НГУ Андрей Сараев.Ученый добавил, что в современном мире синхротронные методы используют для исследования широкого класса объектов — от геологических и материаловедческих до исторических и биологических. Поэтому как пользователи, так и операторы исследовательских станций синхротрона должны иметь представление о круге объектов, возможных задачах, тонкостях и специфике проведения рентгеновских исследований на синхротроне.Участие НГУ в проектировании и создании учебно-исследовательской станции поддержано программой "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20240625/nauka-1955126844.html

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наука, университетская наука, технологическое лидерство, российские инновации, образование - общество, технологии, физика, новосибирский государственный университет, россия, новосибирская область