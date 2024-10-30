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В России спроектировали "ясли синхротронистов" - РИА Новости, 30.10.2024
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Наука
 
03:00 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/nauka-1980716208.html
В России спроектировали "ясли синхротронистов"
В России спроектировали "ясли синхротронистов" - РИА Новости, 30.10.2024
В России спроектировали "ясли синхротронистов"
Учебно-научную станцию СКИФ-НГУ разработали российские ученые. По словам разработчиков, станция направлена на проведение фундаментальных и прикладных... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T03:00
2024-10-30T03:00
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Учебно-научную станцию СКИФ-НГУ разработали российские ученые. По словам разработчиков, станция направлена на проведение фундаментальных и прикладных исследований, а также на подготовку специалистов технических и гуманитарных специальностей. На станции научные сотрудники, аспиранты и студенты смогут научиться применять методы исследования объектов с использованием "почти бесплатного" синхротронного излучения, сообщили в пресс-службе НГУ.Синхротрон — масштабное научное сооружение, необходимое для генерирования излучения в рентгеновском диапазоне. Более компактные устройства (например, рентгеновские трубки) также способны производить такое излучение, однако его мощность ниже в десятки раз, рассказали специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ).Уникальность методов, основанных на взаимодействии рентгеновского излучения с веществом, в том, что при этом объект зачастую не повреждается. Поэтому именно такими методами возможно исследовать объекты культурного и исторического наследия, например, древние пергаменты без их "разворачивания" или мумифицированные останки, добавили ученые.На строящемся синхротроне СКИФ в Новосибирской области коллектив ученых Новосибирского государственного университета, Института катализа им. Г. К. Борескова и ЦКП СКИФ занимается созданием не только исследовательских станций, но и учебных, при работе на которых специалисты и технического, и гуманитарного профилей получат необходимые знания для проведения исследований на синхротроне. Полученный опыт поможет специалистам не только формулировать, но и решать задачи, решение которых на лабораторном оборудовании практически невозможно.&quot;Отличие учебно-научной станции от станций первой очереди в том, что для ее функционирования не потребуется дорогостоящих источников синхротронного излучения. Она расположена на поворотном магните, который является обязательным узлом в синхротроне, и генерирует &quot;почти бесплатное&quot; излучение. Второе преимущество в том, что она может быть собрана из компонентов, уже имеющихся в организациях-партнерах. Поэтому ее запуск возможен в кратчайшие сроки&quot;, — рассказал старший научный сотрудник лаборатории структурной диагностики ультрадисперсных и наноструктурированных систем НГУ Андрей Сараев.Ученый добавил, что в современном мире синхротронные методы используют для исследования широкого класса объектов — от геологических и материаловедческих до исторических и биологических. Поэтому как пользователи, так и операторы исследовательских станций синхротрона должны иметь представление о круге объектов, возможных задачах, тонкостях и специфике проведения рентгеновских исследований на синхротроне.Участие НГУ в проектировании и создании учебно-исследовательской станции поддержано программой "Приоритет-2030".
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наука, университетская наука, технологическое лидерство, российские инновации, образование - общество, технологии, физика, новосибирский государственный университет, россия, новосибирская область
Наука, Наука, Университетская наука, Технологическое лидерство, Российские инновации, Образование - Общество, Технологии, Физика, Новосибирский государственный университет, Россия, Новосибирская область

В России спроектировали "ясли синхротронистов"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкCинхротрон
Cинхротрон - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Учебно-научную станцию СКИФ-НГУ разработали российские ученые. По словам разработчиков, станция направлена на проведение фундаментальных и прикладных исследований, а также на подготовку специалистов технических и гуманитарных специальностей. На станции научные сотрудники, аспиранты и студенты смогут научиться применять методы исследования объектов с использованием "почти бесплатного" синхротронного излучения, сообщили в пресс-службе НГУ.
Синхротрон — масштабное научное сооружение, необходимое для генерирования излучения в рентгеновском диапазоне. Более компактные устройства (например, рентгеновские трубки) также способны производить такое излучение, однако его мощность ниже в десятки раз, рассказали специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ).
Рентгеновский трансфокатор для исследовательской станции 1.1 Микрофокус российского синхротрона 4-го поколения Сибирский кольцевой источник фотонов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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25 июня, 07:00
Уникальность методов, основанных на взаимодействии рентгеновского излучения с веществом, в том, что при этом объект зачастую не повреждается. Поэтому именно такими методами возможно исследовать объекты культурного и исторического наследия, например, древние пергаменты без их "разворачивания" или мумифицированные останки, добавили ученые.
На строящемся синхротроне СКИФ в Новосибирской области коллектив ученых Новосибирского государственного университета, Института катализа им. Г. К. Борескова и ЦКП СКИФ занимается созданием не только исследовательских станций, но и учебных, при работе на которых специалисты и технического, и гуманитарного профилей получат необходимые знания для проведения исследований на синхротроне. Полученный опыт поможет специалистам не только формулировать, но и решать задачи, решение которых на лабораторном оборудовании практически невозможно.
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19 марта, 10:38
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"Отличие учебно-научной станции от станций первой очереди в том, что для ее функционирования не потребуется дорогостоящих источников синхротронного излучения. Она расположена на поворотном магните, который является обязательным узлом в синхротроне, и генерирует "почти бесплатное" излучение. Второе преимущество в том, что она может быть собрана из компонентов, уже имеющихся в организациях-партнерах. Поэтому ее запуск возможен в кратчайшие сроки", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории структурной диагностики ультрадисперсных и наноструктурированных систем НГУ Андрей Сараев.

© Фото : НГУУчебно-научная лаборатория рентгеновских и синхротронных методов исследования физического факультета НГУ
Учебно-научная лаборатория рентгеновских и синхротронных методов исследования физического факультета НГУ
Учебно-научная лаборатория рентгеновских и синхротронных методов исследования физического факультета НГУ
© Фото : НГУ
1 из 3
© Фото : НГУУчебно-научная лаборатория рентгеновских и синхротронных методов исследования физического факультета НГУ
Учебно-научная лаборатория рентгеновских и синхротронных методов исследования физического факультета НГУ
Учебно-научная лаборатория рентгеновских и синхротронных методов исследования физического факультета НГУ
© Фото : НГУ
2 из 3
© Фото : НГУУчебно-научная лаборатория рентгеновских и синхротронных методов исследования физического факультета НГУ
Учебно-научная лаборатория рентгеновских и синхротронных методов исследования физического факультета НГУ
Учебно-научная лаборатория рентгеновских и синхротронных методов исследования физического факультета НГУ
© Фото : НГУ
3 из 3
Учебно-научная лаборатория рентгеновских и синхротронных методов исследования физического факультета НГУ
© Фото : НГУ
1 из 3
Учебно-научная лаборатория рентгеновских и синхротронных методов исследования физического факультета НГУ
© Фото : НГУ
2 из 3
Учебно-научная лаборатория рентгеновских и синхротронных методов исследования физического факультета НГУ
© Фото : НГУ
3 из 3
Ученый добавил, что в современном мире синхротронные методы используют для исследования широкого класса объектов — от геологических и материаловедческих до исторических и биологических. Поэтому как пользователи, так и операторы исследовательских станций синхротрона должны иметь представление о круге объектов, возможных задачах, тонкостях и специфике проведения рентгеновских исследований на синхротроне.
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22 августа, 11:55
Участие НГУ в проектировании и создании учебно-исследовательской станции поддержано программой "Приоритет-2030".
 
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