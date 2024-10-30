https://ria.ru/20241030/nato-1980984470.html

В Совбезе заявили об агрессивных намерениях стран Запада

В Совбезе заявили об агрессивных намерениях стран Запада - РИА Новости, 30.10.2024

В Совбезе заявили об агрессивных намерениях стран Запада

Непрерывное усиление военной активности государств НАТО у границ России и Белоруссии говорит об агрессивных намерениях стран Запада, рост угроз обусловил... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:20

2024-10-30T18:20

2024-10-30T18:46

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Непрерывное усиление военной активности государств НАТО у границ России и Белоруссии говорит об агрессивных намерениях стран Запада, рост угроз обусловил необходимость подготовки обновленной концепции безопасности Союзного государства, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Он выступил в Минске на международной конференции "Концепция безопасности Союзного государства в контексте глобальной геополитической трансформации". Как сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ, Шевцов отметил, что "необходимость подготовки концепции обусловлена беспрецедентными изменениями геополитической обстановки в мире, ростом угроз безопасности Союзного государства, в первую очередь со стороны США и других стран Запада". "Об агрессивных намерениях стран Запада говорит непрерывное усиление военной активности стран-членов НАТО у границ наших стран, наращивание воинских контингентов, развитие и модернизация военной инфраструктуры, увеличение числа учений альянса, носящих наступательный характер, значительная активизация всех средств разведки", - сказал Шевцов, слова которого приведены в сообщении. Он подчеркнул, что в складывающих условиях особое значение приобретает реализация согласованной политики в международных делах, в области обороны и безопасности, обеспечивающей гарантированную защиту населения РФ и Белоруссии, поступательного экономического сотрудничества и промышленной кооперации в рамках Союзного государства.Шевцов также отметил, что в целом на пространстве СНГ деятельность НАТО направлена на формирование новых очагов напряженности и провоцирование конфликтов. "В маскировке своих истинных намерений они активно задействуют НПО и проекты в гуманитарной сфере", - сказал он.О саммите БРИКС в КазаниОн констатировал происходящее формирование нового справедливого мироустройства, подчеркнув, что состоявшийся на прошлой неделе саммит БРИКС в Казани "наглядно продемонстрировал неизбежность начавшихся процессов переустройства мира". Однако, как подчеркнул Шевцов, коллективный Запад во главе с США не намерен просто так расставаться со своим положением и продолжает проводить свою неоколониальную политику. По его словам, Запад использует обширный инструментарий средств для подавления несогласных с его действиями суверенных государств, включая беспардонное вмешательство во внутренние дела, организацию "цветных революций", поддержание тлеющих и провоцирование новых вооруженных конфликтов во всех регионах мира.Шевцов подчеркнул, что на этом фоне особое значение имеет защита традиционных ценностей Белоруссии и РФ, противодействие фальсификации истории, что в том числе отражено в проекте обновленной концепции безопасности Союзного государства.Заместитель секретаря Совбеза РФ отметил, что Россия разделяет подходы Белоруссии к оценке ситуации, складывающейся во всех сферах международной безопасности. "Обострение обстановки вокруг наших стран и разработка средств противодействия имеющимся вызовам и угрозам являются постоянными темами, которые обсуждаются в ходе контактов по линии Советов безопасности России и Беларуси", - подчеркнул он.Шевцов добавил, что разработанный российско-белорусской рабочей группой проект обновленной концепции учитывает изменившийся характер международной обстановки, а принятие и реализация документа будут способствовать укреплению безопасности СГ, придадут импульс дальнейшей интеграции.

https://ria.ru/20241025/putin-1980013460.html

https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980496900.html

https://ria.ru/20241022/politik-1979232323.html

https://ria.ru/20240711/nato-1958865334.html

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россия, белоруссия, минск, нато, в мире, брикс, снг, сша