https://ria.ru/20241030/nato-1980933465.html

Посол России в Дании прокомментировал учения НАТО в Балтийском море

Посол России в Дании прокомментировал учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 30.10.2024

Посол России в Дании прокомментировал учения НАТО в Балтийском море

Учения НАТО Neptune Strike в районе Балтийского моря ведут не к стабилизации, а к эскалации обстановки в Европе, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:21

2024-10-30T15:21

2024-10-30T15:21

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Учения НАТО Neptune Strike в районе Балтийского моря ведут не к стабилизации, а к эскалации обстановки в Европе, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Учения НАТО Neptune Strike проходят по всей Европе, в том числе в районах Северного и Балтийского морей с 24 по 31 октября. Согласно информации, представленной на сайте альянса, в учениях принимают участие порядка 20 надводных кораблей и подводных лодок, силы специальных операций, авиация, а также около 15 тысяч человек вспомогательного личного состава. "В условиях высокой напряженности в отношениях между НАТО и Россией учения Neptune Strike 2024-2 ведут не к стабилизации, а к эскалации обстановки в Европе, в особенности в районе Балтийского моря", - говорится в комментарии посла датскому телеканалу TV2. Текст комментария размещен в Telegram-канале дипмиссии. Посол добавил, что это осознанная политика стран НАТО по наращиванию военной активности вблизи России и созданию угроз для её безопасности. "Главной целью учений заявлено обеспечение свободы судоходства. Однако угроз свободе судоходства в Северном море и на Балтике нет и никогда не было. Это очередной миф НАТО", - отметил дипломат. Посол напомнил, что свобода судоходства обеспечивается неукоснительным соблюдением норм международного права. Россия, со своей стороны, строго выполняет требования Конвенции ООН по морскому праву, добавил Барбин. "В этой связи развертывание ударной группы кораблей ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Труман" в Северном и Балтийском морях, в том числе в районе пролива Скагеррак, является очевидной провокацией, которая не останется незамеченной", - подчеркнул Барбин. В последнее время на Западе всё чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность альянса у ее западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241014/ucheniya-1977867842.html

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россия, европа, балтийское море, владимир барбин, нато, оон, военно-морские силы сша, в мире