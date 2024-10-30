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Опрос показал отношение россиян к наркомании - РИА Новости, 30.10.2024
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13:35 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/narkomaniya-1980903459.html
Опрос показал отношение россиян к наркомании
Опрос показал отношение россиян к наркомании - РИА Новости, 30.10.2024
Опрос показал отношение россиян к наркомании
Половина российских граждан считает наркоманию очень серьезной проблемой, а у 11% опрошенных есть знакомые, употребляющие наркотики, следует из результатов... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:35
2024-10-30T13:35
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Половина российских граждан считает наркоманию очень серьезной проблемой, а у 11% опрошенных есть знакомые, употребляющие наркотики, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Наркомания в России - это очень серьезная проблема, считает половина (49%) россиян, в тоже время 8% считают это не очень серьезной проблемой. Из опроса ВЦИОМ следует, что 38% респондентов считают, что в России за последние несколько лет людей, принимающих наркотики, стало больше, 14% - осталось столько же, а 16% - что наркоманов стало меньше. Среди большей части россиян (67%) нет близких и знакомых, употребляющих наркотики. Только у одного из десяти (11%) среди знакомых есть, употребляющие наркотики, в то же время 22% точно неизвестно, есть ли в их окружении такие люди. Четверть россиян (26%) считает, что наркоманы – опасные люди, их следует изолировать от общества, столько же (25%) отмечают, что наркомания – социальная проблема, и "лечить" надо само общество. При этом большая часть (40%) опрошенных отмечает, что употребление наркотиков – это болезнь, и таким людям нужна медицинская помощь, и лишь 5% - что употребление наркотиков – частное дело каждого, и таких людей не осуждают. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 августа 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://rsport.ria.ru/20241011/plyuschenko-1977586361.html
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общество, россия, вциом, здоровье - общество
Общество, Россия, ВЦИОМ, Здоровье - Общество
Опрос показал отношение россиян к наркомании

ВЦИОМ выяснил, что 49% россиян считают наркоманию очень серьезной проблемой

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПроект по профилактике наркомании
Проект по профилактике наркомании - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Проект по профилактике наркомании. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Половина российских граждан считает наркоманию очень серьезной проблемой, а у 11% опрошенных есть знакомые, употребляющие наркотики, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Наркомания в России - это очень серьезная проблема, считает половина (49%) россиян, в тоже время 8% считают это не очень серьезной проблемой.
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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11 октября, 13:27
Из опроса ВЦИОМ следует, что 38% респондентов считают, что в России за последние несколько лет людей, принимающих наркотики, стало больше, 14% - осталось столько же, а 16% - что наркоманов стало меньше.
Среди большей части россиян (67%) нет близких и знакомых, употребляющих наркотики. Только у одного из десяти (11%) среди знакомых есть, употребляющие наркотики, в то же время 22% точно неизвестно, есть ли в их окружении такие люди.
Четверть россиян (26%) считает, что наркоманы – опасные люди, их следует изолировать от общества, столько же (25%) отмечают, что наркомания – социальная проблема, и "лечить" надо само общество. При этом большая часть (40%) опрошенных отмечает, что употребление наркотиков – это болезнь, и таким людям нужна медицинская помощь, и лишь 5% - что употребление наркотиков – частное дело каждого, и таких людей не осуждают.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 августа 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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