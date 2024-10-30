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Появились кадры задержания подозреваемых в краже денег у участников СВО - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/mvd-1980963212.html
Появились кадры задержания подозреваемых в краже денег у участников СВО
Появились кадры задержания подозреваемых в краже денег у участников СВО - РИА Новости, 30.10.2024
Появились кадры задержания подозреваемых в краже денег у участников СВО
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео задержания троих жителей Владимирской области, которых подозревают в краже свыше 11 миллионов... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:58
2024-10-30T16:58
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
владимирская область
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РЯЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео задержания троих жителей Владимирской области, которых подозревают в краже свыше 11 миллионов рублей у участников СВО. Как ранее сообщала Волк, полицейские задержали троих жителей Владимирской области. Сотрудники пункта отбора на военную службу подозреваются в кражах денег с банковских карт участников СВО. Зафиксировано пять эпизодов с общим ущербом свыше 11 миллионов рублей. Фигуранты арестованы. На опубликованных кадрах показано задержание одного человека на улице, двоих – в кабинетах. Их доставили в отдел УМВД. На стол сотрудники выложили обнаруженные в сумке одного из задержанных деньги: более 40 банкнот номиналом 2 тысячи рублей. Следователи возбудили пять уголовных дел по статье 158 УК РФ, добавили в МВД. В результате мероприятий, проведенных с поддержкой сотрудников Росгвардии, у задержанных были обнаружены и изъяты деньги, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования.
https://ria.ru/20241018/svo-1978656013.html
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Задержание подозреваемых в краже денежных средств с банковских карт участников СВО
Задержание подозреваемых в краже денежных средств с банковских карт участников СВО
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происшествия, россия, владимирская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Владимирская область, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Появились кадры задержания подозреваемых в краже денег у участников СВО

МВД показало кадры задержания подозреваемых в краже 11 млн рублей у бойцов СВО

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РЯЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео задержания троих жителей Владимирской области, которых подозревают в краже свыше 11 миллионов рублей у участников СВО.
Как ранее сообщала Волк, полицейские задержали троих жителей Владимирской области. Сотрудники пункта отбора на военную службу подозреваются в кражах денег с банковских карт участников СВО. Зафиксировано пять эпизодов с общим ущербом свыше 11 миллионов рублей. Фигуранты арестованы.
На опубликованных кадрах показано задержание одного человека на улице, двоих – в кабинетах. Их доставили в отдел УМВД. На стол сотрудники выложили обнаруженные в сумке одного из задержанных деньги: более 40 банкнот номиналом 2 тысячи рублей.
Следователи возбудили пять уголовных дел по статье 158 УК РФ, добавили в МВД. В результате мероприятий, проведенных с поддержкой сотрудников Росгвардии, у задержанных были обнаружены и изъяты деньги, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияВладимирская областьИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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