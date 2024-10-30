https://ria.ru/20241030/mvd-1980963212.html

Появились кадры задержания подозреваемых в краже денег у участников СВО

Появились кадры задержания подозреваемых в краже денег у участников СВО - РИА Новости, 30.10.2024

Появились кадры задержания подозреваемых в краже денег у участников СВО

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео задержания троих жителей Владимирской области, которых подозревают в краже свыше 11 миллионов... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:58

2024-10-30T16:58

2024-10-30T16:58

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

владимирская область

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РЯЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео задержания троих жителей Владимирской области, которых подозревают в краже свыше 11 миллионов рублей у участников СВО. Как ранее сообщала Волк, полицейские задержали троих жителей Владимирской области. Сотрудники пункта отбора на военную службу подозреваются в кражах денег с банковских карт участников СВО. Зафиксировано пять эпизодов с общим ущербом свыше 11 миллионов рублей. Фигуранты арестованы. На опубликованных кадрах показано задержание одного человека на улице, двоих – в кабинетах. Их доставили в отдел УМВД. На стол сотрудники выложили обнаруженные в сумке одного из задержанных деньги: более 40 банкнот номиналом 2 тысячи рублей. Следователи возбудили пять уголовных дел по статье 158 УК РФ, добавили в МВД. В результате мероприятий, проведенных с поддержкой сотрудников Росгвардии, у задержанных были обнаружены и изъяты деньги, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования.

https://ria.ru/20241018/svo-1978656013.html

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Задержание подозреваемых в краже денежных средств с банковских карт участников СВО Задержание подозреваемых в краже денежных средств с банковских карт участников СВО 2024-10-30T16:58 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, владимирская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)