https://ria.ru/20241030/mumiya-1980823506.html

Ученые "оживили" мумию древней принцессы

Ученые "оживили" мумию древней принцессы - РИА Новости, 30.10.2024

Ученые "оживили" мумию древней принцессы

Ученые из музея шотландского Перта смогли идентифицировать внешность неизвестной мумии возрастом 2,5 тысячи лет и даже "оживить" ее с помощью цифровых... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T05:34

2024-10-30T05:34

2024-10-30T09:18

наука

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ученые из музея шотландского Перта смогли идентифицировать внешность неизвестной мумии возрастом 2,5 тысячи лет и даже "оживить" ее с помощью цифровых технологий, пишет британское издание The Guardian."Древний египетский саркофаг был ценным экспонатом в музее Перта с тех пор, как в 1936 году он был передан в дар шотландской коллекции. Теперь лицо женщины, мумифицированной и похороненной внутри него около 2,5 тысячи лет назад, ожило в результате впечатляющей цифровой реконструкции", — говорится в материале.Участвовавшие в реконструкции эксперты полагают, что она была чернокожей женщиной по имени Такерхеб из царства Куш, одной из крупнейших империй Древнего мира, чьи земли включали современный Судан.Им удалось установить, что женщина умерла в возрасте 30 лет и страдала от серьезных проблем с зубами. Учитывая отсутствие волос, ученые считают, что она могла быть жрицей или принцессой."Все жрицы и священники сбривали волосы, потому что бальзамировали трупы. Это делалось в рамках церемоний и из необходимости соблюдать гигиену. Если бы она была принцессой, она, вероятно, тоже обрила бы голову, но могла бы носить церемониальный парик", — объяснил антрополог Крис Ринн, участвовавший в процессе воссоздания ее внешности.Музей Перта — частный некоммерческий музей, расположенный в шотландском городе Перт. В коллекции музея хранится Камень Судьбы , также известный как Скунский камень, который в наши дни используется для коронации королей и королев Соединенного Королевства.

https://ria.ru/20240810/egypt-1965225953.html

https://ria.ru/20240817/detektiv-1966655434.html

https://ria.ru/20240724/sarkofag-1961774588.html

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судан, перт, в мире