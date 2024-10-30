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Ученые "оживили" мумию древней принцессы - РИА Новости, 30.10.2024
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Наука
 
05:34 30.10.2024 (обновлено: 09:18 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/mumiya-1980823506.html
Ученые "оживили" мумию древней принцессы
Ученые "оживили" мумию древней принцессы - РИА Новости, 30.10.2024
Ученые "оживили" мумию древней принцессы
Ученые из музея шотландского Перта смогли идентифицировать внешность неизвестной мумии возрастом 2,5 тысячи лет и даже "оживить" ее с помощью цифровых... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:34
2024-10-30T09:18
наука
судан
перт
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ученые из музея шотландского Перта смогли идентифицировать внешность неизвестной мумии возрастом 2,5 тысячи лет и даже "оживить" ее с помощью цифровых технологий, пишет британское издание The Guardian."Древний египетский саркофаг был ценным экспонатом в музее Перта с тех пор, как в 1936 году он был передан в дар шотландской коллекции. Теперь лицо женщины, мумифицированной и похороненной внутри него около 2,5 тысячи лет назад, ожило в результате впечатляющей цифровой реконструкции", — говорится в материале.Участвовавшие в реконструкции эксперты полагают, что она была чернокожей женщиной по имени Такерхеб из царства Куш, одной из крупнейших империй Древнего мира, чьи земли включали современный Судан.Им удалось установить, что женщина умерла в возрасте 30 лет и страдала от серьезных проблем с зубами. Учитывая отсутствие волос, ученые считают, что она могла быть жрицей или принцессой."Все жрицы и священники сбривали волосы, потому что бальзамировали трупы. Это делалось в рамках церемоний и из необходимости соблюдать гигиену. Если бы она была принцессой, она, вероятно, тоже обрила бы голову, но могла бы носить церемониальный парик", — объяснил антрополог Крис Ринн, участвовавший в процессе воссоздания ее внешности.Музей Перта — частный некоммерческий музей, расположенный в шотландском городе Перт. В коллекции музея хранится Камень Судьбы , также известный как Скунский камень, который в наши дни используется для коронации королей и королев Соединенного Королевства.
https://ria.ru/20240810/egypt-1965225953.html
https://ria.ru/20240817/detektiv-1966655434.html
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судан, перт, в мире
Наука, Судан, Перт, В мире
Ученые "оживили" мумию древней принцессы

The Guardian: ученые из Перта смогли установить личность древней мумии

© Фото : Perth MuseumУченые из музея шотландского Перта "оживили" лицо мумии возрастом 2,5 тысячи лет
Ученые из музея шотландского Перта оживили лицо мумии возрастом 2,5 тысячи лет - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Perth Museum
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ученые из музея шотландского Перта смогли идентифицировать внешность неизвестной мумии возрастом 2,5 тысячи лет и даже "оживить" ее с помощью цифровых технологий, пишет британское издание The Guardian.
"Древний египетский саркофаг был ценным экспонатом в музее Перта с тех пор, как в 1936 году он был передан в дар шотландской коллекции. Теперь лицо женщины, мумифицированной и похороненной внутри него около 2,5 тысячи лет назад, ожило в результате впечатляющей цифровой реконструкции", — говорится в материале.
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Участвовавшие в реконструкции эксперты полагают, что она была чернокожей женщиной по имени Такерхеб из царства Куш, одной из крупнейших империй Древнего мира, чьи земли включали современный Судан.
Им удалось установить, что женщина умерла в возрасте 30 лет и страдала от серьезных проблем с зубами. Учитывая отсутствие волос, ученые считают, что она могла быть жрицей или принцессой.
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"Все жрицы и священники сбривали волосы, потому что бальзамировали трупы. Это делалось в рамках церемоний и из необходимости соблюдать гигиену. Если бы она была принцессой, она, вероятно, тоже обрила бы голову, но могла бы носить церемониальный парик", — объяснил антрополог Крис Ринн, участвовавший в процессе воссоздания ее внешности.
© Фото : Julie Howden / Perth MuseumМумия возрастом 2,5 тысячи лет в музее Перта
Мумия возрастом 2,5 тысячи лет в музее Перта - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Julie Howden / Perth Museum
Мумия возрастом 2,5 тысячи лет в музее Перта
Музей Перта — частный некоммерческий музей, расположенный в шотландском городе Перт. В коллекции музея хранится Камень Судьбы , также известный как Скунский камень, который в наши дни используется для коронации королей и королев Соединенного Королевства.
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