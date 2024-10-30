https://ria.ru/20241030/mozambik-1980975637.html

В Мозамбике при стрельбе во время протестов погибли не менее десяти человек

В Мозамбике при стрельбе во время протестов погибли не менее десяти человек - РИА Новости, 30.10.2024

В Мозамбике при стрельбе во время протестов погибли не менее десяти человек

Медицинские организации Мозамбика сообщили о не менее 10 погибших в результате применения огнестрельного оружия и перестрелок, которые сопровождали протесты,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:37

2024-10-30T17:37

2024-10-30T17:37

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мозамбик

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Медицинские организации Мозамбика сообщили о не менее 10 погибших в результате применения огнестрельного оружия и перестрелок, которые сопровождали протесты, охватившие страну после выборов. Протесты вспыхнули после того, как избирательная комиссия Мозамбика объявила, что правящая партия "Фрелимо" победила на выборах 9 октября. "В период с 18 по 26 октября было зарегистрировано 73 случая огнестрельных ранений, в результате которых погибло 10 человек", – говорится в совместном заявлении Медицинской ассоциации Мозамбика (АММ) и Ордена медиков Мозамбика (ОММ). В заявлении, опубликованном на сайте ОММ, отмечается, что в период с 1 по 17 октября в стране не было зарегистрировано ни одного случая огнестрельного ранения. Девятого октября в Мозамбике прошли всеобщие выборы. По предварительным результатам, среди кандидатов на пост президента лидирует представитель правящей партии "Фрелимо" Даниэль Шапу. В президентских выборах, среди прочих, также принял участие независимый кандидат Мондлане. Он выразил несогласие с предварительными результатами и призвал к массовым акциям гражданского неповиновения.

https://ria.ru/20241019/mozambik-1978876707.html

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