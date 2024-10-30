https://ria.ru/20241030/moskva-1980886658.html
Более 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории Москвы
Более 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории Москвы - РИА Новости, 30.10.2024
Более 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории Москвы
Более 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в период навигации в 2024 году, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:24
2024-10-30T12:24
2024-10-30T12:24
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в период навигации в 2024 году, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок. В общей сложности собрали свыше 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 140 различных загрязнений, со дна извлекли около 6,5 тысячи тонн песка и грунта", - рассказал он. Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки в границах города и судоходный участок Яузы находятся под круглосуточным контролем. "Основные усилия по сбору плавающего мусора были сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволило обеспечить чистоту русла ниже по течению. Работали суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной - маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействовали плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих реках продолжают работать мусоросборщики и катера оперативного реагирования. Основная часть флота в межнавигационный период пришвартовывается в местах зимней стоянки, где проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт.
https://realty.ria.ru/20241030/musor-1978450427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в период навигации в 2024 году, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок. В общей сложности собрали свыше 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 140 различных загрязнений, со дна извлекли около 6,5 тысячи тонн песка и грунта", - рассказал он.
Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки в границах города и судоходный участок Яузы находятся под круглосуточным контролем.
"Основные усилия по сбору плавающего мусора были сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволило обеспечить чистоту русла ниже по течению. Работали суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной - маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействовали плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - уточнил Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих реках продолжают работать мусоросборщики и катера оперативного реагирования. Основная часть флота в межнавигационный период пришвартовывается в местах зимней стоянки, где проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт.