https://ria.ru/20241030/moskva-1980880432.html

Бирюков: в Москве провели промывку инженерных сооружений

Бирюков: в Москве провели промывку инженерных сооружений - РИА Новости, 30.10.2024

Бирюков: в Москве провели промывку инженерных сооружений

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме провели промывку инженерных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:04

2024-10-30T12:04

2024-10-30T12:04

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме провели промывку инженерных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха выполнили масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности привели в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений и лестничных сходов. "Каждое сооружение промываем по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений были задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

https://ria.ru/20241028/biryukov-1980595541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков