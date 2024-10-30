https://ria.ru/20241030/moskva-1980880432.html
Бирюков: в Москве провели промывку инженерных сооружений
Бирюков: в Москве провели промывку инженерных сооружений - РИА Новости, 30.10.2024
Бирюков: в Москве провели промывку инженерных сооружений
Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме провели промывку инженерных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:04
2024-10-30T12:04
2024-10-30T12:04
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме провели промывку инженерных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха выполнили масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности привели в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений и лестничных сходов. "Каждое сооружение промываем по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений были задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.
https://ria.ru/20241028/biryukov-1980595541.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме провели промывку инженерных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха выполнили масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности привели в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений и лестничных сходов.
"Каждое сооружение промываем по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений были задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.