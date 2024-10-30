https://ria.ru/20241030/moshenniki-1980818368.html

Во Владимирской области задержали мошенников за кражу у участников СВО

Во Владимирской области задержали мошенников за кражу у участников СВО - РИА Новости, 30.10.2024

Во Владимирской области задержали мошенников за кражу у участников СВО

Полицейские задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в краже свыше 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО, сообщила в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T03:26

2024-10-30T03:26

2024-10-30T06:10

россия

владимирская область

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полицейские задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в краже свыше 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк."Оперативники ГУУР МВД России, их коллеги из УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли деятельность троих жителей региона. Сотрудники пункта отбора на военную службу подозреваются в серии краж денежных средств с банковских карт", — рассказала Волк.Предварительно установлено, что жертвами преступлений стали граждане, подписавшие контракты с Минобороны для участия в специальной военной операции. Сотрудники пункта отбора, оформлявшие документы присваивали сим-карты, которые должны были быть выданы гражданам вместе с банковскими зарплатными картами, привязанными к их номерам. Это позволяло им дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые выплаты. В настоящее время зафиксировано пять случаев кражи средств с общим ущербом свыше 11 миллионов рублей. Следователи возбудили пять уголовных дел по статье 158 Уголовного кодекса. В результате мероприятий, проведенных с поддержкой сотрудников Росгвардии, у задержанных обнаружили и изъяли деньги, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования. "Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности", — добавила представитель МВД.

https://ria.ru/20241018/svo-1978656013.html

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россия, владимирская область, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия