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Во Владимирской области задержали мошенников за кражу у участников СВО - РИА Новости, 30.10.2024
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03:26 30.10.2024 (обновлено: 06:10 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/moshenniki-1980818368.html
Во Владимирской области задержали мошенников за кражу у участников СВО
Во Владимирской области задержали мошенников за кражу у участников СВО - РИА Новости, 30.10.2024
Во Владимирской области задержали мошенников за кражу у участников СВО
Полицейские задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в краже свыше 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО, сообщила в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T03:26
2024-10-30T06:10
россия
владимирская область
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полицейские задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в краже свыше 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.&quot;Оперативники ГУУР МВД России, их коллеги из УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли деятельность троих жителей региона. Сотрудники пункта отбора на военную службу подозреваются в серии краж денежных средств с банковских карт&quot;, — рассказала Волк.Предварительно установлено, что жертвами преступлений стали граждане, подписавшие контракты с Минобороны для участия в специальной военной операции. Сотрудники пункта отбора, оформлявшие документы присваивали сим-карты, которые должны были быть выданы гражданам вместе с банковскими зарплатными картами, привязанными к их номерам. Это позволяло им дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые выплаты. В настоящее время зафиксировано пять случаев кражи средств с общим ущербом свыше 11 миллионов рублей. Следователи возбудили пять уголовных дел по статье 158 Уголовного кодекса. В результате мероприятий, проведенных с поддержкой сотрудников Росгвардии, у задержанных обнаружили и изъяли деньги, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования. "Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности", — добавила представитель МВД.
https://ria.ru/20241018/svo-1978656013.html
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россия, владимирская область, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Владимирская область, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Во Владимирской области задержали мошенников за кражу у участников СВО

Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 миллионов рублей у бойцов СВО

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полицейские задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в краже свыше 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«

"Оперативники ГУУР МВД России, их коллеги из УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли деятельность троих жителей региона. Сотрудники пункта отбора на военную службу подозреваются в серии краж денежных средств с банковских карт", — рассказала Волк.

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Предварительно установлено, что жертвами преступлений стали граждане, подписавшие контракты с Минобороны для участия в специальной военной операции. Сотрудники пункта отбора, оформлявшие документы присваивали сим-карты, которые должны были быть выданы гражданам вместе с банковскими зарплатными картами, привязанными к их номерам. Это позволяло им дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые выплаты. В настоящее время зафиксировано пять случаев кражи средств с общим ущербом свыше 11 миллионов рублей.
Следователи возбудили пять уголовных дел по статье 158 Уголовного кодекса. В результате мероприятий, проведенных с поддержкой сотрудников Росгвардии, у задержанных обнаружили и изъяли деньги, мобильные телефоны, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования.
"Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности", — добавила представитель МВД.
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РоссияВладимирская областьИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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