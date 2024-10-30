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Соцпартия Молдавии не признала итоги еврореферендума - РИА Новости, 30.10.2024
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14:39 30.10.2024 (обновлено: 15:28 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980919593.html
Соцпартия Молдавии не признала итоги еврореферендума
Соцпартия Молдавии не признала итоги еврореферендума - РИА Новости, 30.10.2024
Соцпартия Молдавии не признала итоги еврореферендума
Партия социалистов Молдавии не признает итоги референдума о евроинтеграции и требует не вносить изменения в конституцию, следует из заявления, опубликованного... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:39
2024-10-30T15:28
молдавия
выборы в молдавии — 2024
евросоюз
в мире
партия социалистов молдавии
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КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии не признает итоги референдума о евроинтеграции и требует не вносить изменения в конституцию, следует из заявления, опубликованного на сайте политсилы."Мы считаем неприемлемым и противозаконным внесение поправок в конституцию. Призываем партию "Действие и солидарность" отказаться от этой пагубной инициативы и прекратить усугублять раскол в обществе", — говорится в документе.В партии отметили, что сотни тысяч граждан Молдавии, проживающих в России, лишили права голоса, а итогового положительного результата удалось достичь только за счет голосования на участках в США и Канаде."Партия социалистов констатирует отсутствие консенсуса в молдавском обществе относительно евроинтеграции ценой отказа от суверенитета страны и особенно внесения евроинтеграции в конституцию в качестве государственной идеологии, что напрямую противоречит тексту самого основного закона", — подчеркнули социалисты.Двадцатого октября в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45 процента голосов, вторым стал бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98 процента. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Второй тур назначили на 3 ноября.На референдуме за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента, против — 49,54. Всего в голосовании приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980828885.html
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молдавия, выборы в молдавии — 2024, евросоюз, в мире, партия социалистов молдавии
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Евросоюз, В мире, Партия социалистов Молдавии
Соцпартия Молдавии не признала итоги еврореферендума

Соцпартия Молдавии потребовала не менять конституцию для вступления в ЕС

© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии не признает итоги референдума о евроинтеграции и требует не вносить изменения в конституцию, следует из заявления, опубликованного на сайте политсилы.
"Мы считаем неприемлемым и противозаконным внесение поправок в конституцию. Призываем партию "Действие и солидарность" отказаться от этой пагубной инициативы и прекратить усугублять раскол в обществе", — говорится в документе.
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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В партии отметили, что сотни тысяч граждан Молдавии, проживающих в России, лишили права голоса, а итогового положительного результата удалось достичь только за счет голосования на участках в США и Канаде.
"Партия социалистов констатирует отсутствие консенсуса в молдавском обществе относительно евроинтеграции ценой отказа от суверенитета страны и особенно внесения евроинтеграции в конституцию в качестве государственной идеологии, что напрямую противоречит тексту самого основного закона", — подчеркнули социалисты.
Двадцатого октября в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45 процента голосов, вторым стал бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98 процента. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Второй тур назначили на 3 ноября.
На референдуме за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента, против — 49,54. Всего в голосовании приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Сенатор усомнился в объективности итогов еврореферендума в Молдавии
Вчера, 07:44
 
МолдавияВыборы в Молдавии — 2024ЕвросоюзВ миреПартия социалистов Молдавии
 
 
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