Соцпартия Молдавии не признала итоги еврореферендума
Соцпартия Молдавии потребовала не менять конституцию для вступления в ЕС
© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии не признает итоги референдума о евроинтеграции и требует не вносить изменения в конституцию, следует из заявления, опубликованного на сайте политсилы.
"Мы считаем неприемлемым и противозаконным внесение поправок в конституцию. Призываем партию "Действие и солидарность" отказаться от этой пагубной инициативы и прекратить усугублять раскол в обществе", — говорится в документе.
"Партия социалистов констатирует отсутствие консенсуса в молдавском обществе относительно евроинтеграции ценой отказа от суверенитета страны и особенно внесения евроинтеграции в конституцию в качестве государственной идеологии, что напрямую противоречит тексту самого основного закона", — подчеркнули социалисты.
Двадцатого октября в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45 процента голосов, вторым стал бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98 процента. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Второй тур назначили на 3 ноября.
На референдуме за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента, против — 49,54. Всего в голосовании приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.