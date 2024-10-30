https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980918973.html
Молдавские власти отдаляют страну от Европы, считает эксперт
Молдавские власти отдаляют страну от Европы, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2024
Молдавские власти отдаляют страну от Европы, считает эксперт
Власти Молдавии своими поступками искажают понятие о евроинтеграции, поэтому люди начинают разочаровываться в процессе сближения с ЕС, считает директор... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:34
2024-10-30T14:34
2024-10-30T14:34
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Власти Молдавии своими поступками искажают понятие о евроинтеграции, поэтому люди начинают разочаровываться в процессе сближения с ЕС, считает директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. "Евроинтеграция при помощи молдавских политиков отдаляет Молдавию от Европы и приближает ее к России, Китаю, Турции, кому угодно. Люди все видят, и они это привязывают именно к евроинтеграции, к сожалению", - заявил журналистам в среду Лисневский. По его словам, действия молдавских властей, которые монополизировали идею евроинтеграции в стране, искажают идею европейских ценностей в глазах молдаван. "Многие фейки появляются именно из-за того, что те, кто называет себя проевропейцами, ведут себя не в соответствии с человеческими нормами", - пояснил он. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
https://ria.ru/20241030/mid-1980898305.html
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в мире, молдавия, европа, россия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Европа, Россия, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавские власти отдаляют страну от Европы, считает эксперт
Эксперт: молдавские власти своими действиями отдаляют страну от Европы