https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980918973.html

Молдавские власти отдаляют страну от Европы, считает эксперт

Молдавские власти отдаляют страну от Европы, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2024

Молдавские власти отдаляют страну от Европы, считает эксперт

Власти Молдавии своими поступками искажают понятие о евроинтеграции, поэтому люди начинают разочаровываться в процессе сближения с ЕС, считает директор... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:34

2024-10-30T14:34

2024-10-30T14:34

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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Власти Молдавии своими поступками искажают понятие о евроинтеграции, поэтому люди начинают разочаровываться в процессе сближения с ЕС, считает директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. "Евроинтеграция при помощи молдавских политиков отдаляет Молдавию от Европы и приближает ее к России, Китаю, Турции, кому угодно. Люди все видят, и они это привязывают именно к евроинтеграции, к сожалению", - заявил журналистам в среду Лисневский. По его словам, действия молдавских властей, которые монополизировали идею евроинтеграции в стране, искажают идею европейских ценностей в глазах молдаван. "Многие фейки появляются именно из-за того, что те, кто называет себя проевропейцами, ведут себя не в соответствии с человеческими нормами", - пояснил он. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.

https://ria.ru/20241030/mid-1980898305.html

https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html

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в мире, молдавия, европа, россия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024