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В Молдавии граждан через SMS просят остерегаться электоральной коррупции - РИА Новости, 30.10.2024
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11:19 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980859444.html
В Молдавии граждан через SMS просят остерегаться электоральной коррупции
В Молдавии граждан через SMS просят остерегаться электоральной коррупции - РИА Новости, 30.10.2024
В Молдавии граждан через SMS просят остерегаться электоральной коррупции
Полиция Молдавии рассылает гражданам SMS-сообщения, в которых просит "остерегаться электоральной коррупции" и предупреждает о крупных штрафах. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:19
2024-10-30T11:19
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии рассылает гражданам SMS-сообщения, в которых просит "остерегаться электоральной коррупции" и предупреждает о крупных штрафах. Национальный центр по борьбе с коррупцией за прошлую неделю выписал штрафы за указанный вид преступлений на общую сумму около 56 тысяч долларов. "Уважаемые граждане, остерегайтесь фальсификаций на выборах. Если кто-то пытается вас подкупить, звоните в полицию. Предложение денег влечет за собой штраф в размере 57 000 леев (3180 долларов - ред.) или лишение свободы на срок до пять лет, а получение денег — штраф в размере 37 500 леев (2090 долларов - ред.)", — отмечается в сообщении, которые рассылаются внутри страны. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241030/moldavija-1980853654.html
https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, промсвязьбанк, снг
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, Промсвязьбанк, СНГ
В Молдавии граждан через SMS просят остерегаться электоральной коррупции

В Молдавии граждан предупреждают через SMS о наказании за продажу голосов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии рассылает гражданам SMS-сообщения, в которых просит "остерегаться электоральной коррупции" и предупреждает о крупных штрафах.
Национальный центр по борьбе с коррупцией за прошлую неделю выписал штрафы за указанный вид преступлений на общую сумму около 56 тысяч долларов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Молдавии заявили, что еврореферендум не приведет к потере суверенитета
Вчера, 10:57
"Уважаемые граждане, остерегайтесь фальсификаций на выборах. Если кто-то пытается вас подкупить, звоните в полицию. Предложение денег влечет за собой штраф в размере 57 000 леев (3180 долларов - ред.) или лишение свободы на срок до пять лет, а получение денег — штраф в размере 37 500 леев (2090 долларов - ред.)", — отмечается в сообщении, которые рассылаются внутри страны.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Санду заявила, что не признает победу Стояногло, если проиграет выборы
28 октября, 22:00
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуЕвросоюзПромсвязьбанкСНГ
 
 
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