https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980859444.html

В Молдавии граждан через SMS просят остерегаться электоральной коррупции

В Молдавии граждан через SMS просят остерегаться электоральной коррупции - РИА Новости, 30.10.2024

В Молдавии граждан через SMS просят остерегаться электоральной коррупции

Полиция Молдавии рассылает гражданам SMS-сообщения, в которых просит "остерегаться электоральной коррупции" и предупреждает о крупных штрафах. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:19

2024-10-30T11:19

2024-10-30T11:19

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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии рассылает гражданам SMS-сообщения, в которых просит "остерегаться электоральной коррупции" и предупреждает о крупных штрафах. Национальный центр по борьбе с коррупцией за прошлую неделю выписал штрафы за указанный вид преступлений на общую сумму около 56 тысяч долларов. "Уважаемые граждане, остерегайтесь фальсификаций на выборах. Если кто-то пытается вас подкупить, звоните в полицию. Предложение денег влечет за собой штраф в размере 57 000 леев (3180 долларов - ред.) или лишение свободы на срок до пять лет, а получение денег — штраф в размере 37 500 леев (2090 долларов - ред.)", — отмечается в сообщении, которые рассылаются внутри страны. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241030/moldavija-1980853654.html

https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, промсвязьбанк, снг