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Молдавские власти выписали гражданам штрафы за покупку голосов на выборах - РИА Новости, 30.10.2024
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12:38 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/moldavija-1980889764.html
Молдавские власти выписали гражданам штрафы за покупку голосов на выборах
Молдавские власти выписали гражданам штрафы за покупку голосов на выборах - РИА Новости, 30.10.2024
Молдавские власти выписали гражданам штрафы за покупку голосов на выборах
Национальный антикоррупционный центр Молдавии сообщил, что выписал гражданам штрафы на сумму около 111 тысяч долларов за покупку голосов на президентских... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:38
2024-10-30T12:38
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Национальный антикоррупционный центр Молдавии сообщил, что выписал гражданам штрафы на сумму около 111 тысяч долларов за покупку голосов на президентских выборах, на рассмотрении находятся еще около тысячи протоколов. "Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщает о применении противоправных штрафов на сумму более 2 миллионов леев за коррупцию на выборах (111,4 тысячи долларов - ред.). На сегодняшний день на рассмотрении у центра находится около 1000 протоколов, полученных от полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАЦ. В центре пояснили, что гражданам, которые решили взять деньги в обмен на обещание проголосовать определенным образом, грозит штраф в размере до 2090 долларов. Они могут избежать наказания, если сами сообщат об этом в полицию и будут сотрудничать со следствием. А вот тем, кто покупает голоса, может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241030/moldavija-1980879579.html
https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, промсвязьбанк, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, Промсвязьбанк, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавские власти выписали гражданам штрафы за покупку голосов на выборах

Антикоррупционный центр Молдавии выписал штрафы за покупку голосов на выборах

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Национальный антикоррупционный центр Молдавии сообщил, что выписал гражданам штрафы на сумму около 111 тысяч долларов за покупку голосов на президентских выборах, на рассмотрении находятся еще около тысячи протоколов.
"Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщает о применении противоправных штрафов на сумму более 2 миллионов леев за коррупцию на выборах (111,4 тысячи долларов - ред.). На сегодняшний день на рассмотрении у центра находится около 1000 протоколов, полученных от полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАЦ.
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В центре пояснили, что гражданам, которые решили взять деньги в обмен на обещание проголосовать определенным образом, грозит штраф в размере до 2090 долларов. Они могут избежать наказания, если сами сообщат об этом в полицию и будут сотрудничать со следствием. А вот тем, кто покупает голоса, может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуЕвросоюзПромсвязьбанкСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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