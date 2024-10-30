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Молдавская полиция сорвала флешмоб против Санду - РИА Новости, 30.10.2024
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12:02 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/moldavija-1980879579.html
Молдавская полиция сорвала флешмоб против Санду
Молдавская полиция сорвала флешмоб против Санду - РИА Новости, 30.10.2024
Молдавская полиция сорвала флешмоб против Санду
Полиция Молдавии сорвала флешмоб оппозиционной партии "Возрождение", направленный против президента Майи Санду, а также задержала одного из участников, сообщил... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:02
2024-10-30T12:02
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
возрождение
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии сорвала флешмоб оппозиционной партии "Возрождение", направленный против президента Майи Санду, а также задержала одного из участников, сообщил журналистам активист политсилы Юрий Витнянский. Представители партии "Возрождение" в среду утром решили пройти по центру Кишинева с большим воздушным шаром около 1,5 метров в диаметре, который они катили по улицам. На шаре была размещена фотография президента Санду, а также призыв "Майя, катись отсюда". Акция планировали завершить у здания администрации президента, однако сотрудники полиции задержали активистов на центральной площади столицы в квартале от точки назначения. "Мы не нарушили не один закон сегодняшней акцией. К сожалению, полиция в полном руководящем составе, наплевав на закон, не позволила нам пройти к месту проведения нашего флэшмоба, администрации президента. Никаких документов об изъятии, никаких оснований для задержания. Такой позорной власти в нашей стране не было никогда в истории", - заявил Витнянский. Он отметил, что сотрудники полиции проткнули шар, а затем изъяли его, также был задержан один из участников акции. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Возрождение
Молдавская полиция сорвала флешмоб против Санду

В Кишиневе полиция сорвала флешмоб оппозиции против Санду

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду
Президент Молдовы Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдовы Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии сорвала флешмоб оппозиционной партии "Возрождение", направленный против президента Майи Санду, а также задержала одного из участников, сообщил журналистам активист политсилы Юрий Витнянский.
Представители партии "Возрождение" в среду утром решили пройти по центру Кишинева с большим воздушным шаром около 1,5 метров в диаметре, который они катили по улицам. На шаре была размещена фотография президента Санду, а также призыв "Майя, катись отсюда". Акция планировали завершить у здания администрации президента, однако сотрудники полиции задержали активистов на центральной площади столицы в квартале от точки назначения.
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"Мы не нарушили не один закон сегодняшней акцией. К сожалению, полиция в полном руководящем составе, наплевав на закон, не позволила нам пройти к месту проведения нашего флэшмоба, администрации президента. Никаких документов об изъятии, никаких оснований для задержания. Такой позорной власти в нашей стране не было никогда в истории", - заявил Витнянский.
Он отметил, что сотрудники полиции проткнули шар, а затем изъяли его, также был задержан один из участников акции.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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