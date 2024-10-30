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В Молдавии заявили, что еврореферендум не приведет к потере суверенитета - РИА Новости, 30.10.2024
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10:57 30.10.2024 (обновлено: 11:12 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/moldavija-1980853654.html
В Молдавии заявили, что еврореферендум не приведет к потере суверенитета
В Молдавии заявили, что еврореферендум не приведет к потере суверенитета - РИА Новости, 30.10.2024
В Молдавии заявили, что еврореферендум не приведет к потере суверенитета
Правительство Молдавии настаивает, что еврореферендум лишь закрепил необратимость европейского пути Молдавии, но он не может привести к потере суверенитета,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:57
2024-10-30T11:12
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Правительство Молдавии настаивает, что еврореферендум лишь закрепил необратимость европейского пути Молдавии, но он не может привести к потере суверенитета, заявил глава пресс-службы кабмина Даниел Водэ. "Дезинформация создает много шума в последнее время. Пора прояснить ситуацию и двигаться дальше, будучи лучше информированными о результатах конституционного референдума и его признании. Пугалка о потере суверенитета - это дезинформация. Конституционный референдум — это выражение суверенитета народа, а европейская интеграция — это обязательство, взятое на себя гражданами и институтами", - сообщил Водэ в Telegram-канале правительства. По его словам, народ сказал "да" на референдуме, европейская идентичность была подтверждена, а европейский путь "стал необратимым", что и будет закреплено в конституции страны. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
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в мире, молдавия, гагаузия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии заявили, что еврореферендум не приведет к потере суверенитета

Правительство Молдавии: еврореферендум не может привести к потере суверенитета

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Правительство Молдавии настаивает, что еврореферендум лишь закрепил необратимость европейского пути Молдавии, но он не может привести к потере суверенитета, заявил глава пресс-службы кабмина Даниел Водэ.
"Дезинформация создает много шума в последнее время. Пора прояснить ситуацию и двигаться дальше, будучи лучше информированными о результатах конституционного референдума и его признании. Пугалка о потере суверенитета - это дезинформация. Конституционный референдум — это выражение суверенитета народа, а европейская интеграция — это обязательство, взятое на себя гражданами и институтами", - сообщил Водэ в Telegram-канале правительства.
По его словам, народ сказал "да" на референдуме, европейская идентичность была подтверждена, а европейский путь "стал необратимым", что и будет закреплено в конституции страны.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
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В миреМолдавияГагаузияЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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