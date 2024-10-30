https://ria.ru/20241030/moldavija-1980853654.html

В Молдавии заявили, что еврореферендум не приведет к потере суверенитета

В Молдавии заявили, что еврореферендум не приведет к потере суверенитета - РИА Новости, 30.10.2024

В Молдавии заявили, что еврореферендум не приведет к потере суверенитета

Правительство Молдавии настаивает, что еврореферендум лишь закрепил необратимость европейского пути Молдавии, но он не может привести к потере суверенитета,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:57

2024-10-30T10:57

2024-10-30T11:12

в мире

молдавия

гагаузия

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Правительство Молдавии настаивает, что еврореферендум лишь закрепил необратимость европейского пути Молдавии, но он не может привести к потере суверенитета, заявил глава пресс-службы кабмина Даниел Водэ. "Дезинформация создает много шума в последнее время. Пора прояснить ситуацию и двигаться дальше, будучи лучше информированными о результатах конституционного референдума и его признании. Пугалка о потере суверенитета - это дезинформация. Конституционный референдум — это выражение суверенитета народа, а европейская интеграция — это обязательство, взятое на себя гражданами и институтами", - сообщил Водэ в Telegram-канале правительства. По его словам, народ сказал "да" на референдуме, европейская идентичность была подтверждена, а европейский путь "стал необратимым", что и будет закреплено в конституции страны. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.

https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962610356.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024