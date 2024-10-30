https://ria.ru/20241030/mishustin-1980995971.html
Мишустин обновил состав правкомиссии по вопросам развития Дальнего Востока
Мишустин обновил состав правкомиссии по вопросам развития Дальнего Востока - РИА Новости, 30.10.2024
Мишустин обновил состав правкомиссии по вопросам развития Дальнего Востока
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил министра сельского хозяйства Оксану Лут, министра транспорта Романа Старовойта и министра энергетики Сергея Цивилева... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:57
2024-10-30T18:57
2024-10-30T18:57
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил министра сельского хозяйства Оксану Лут, министра транспорта Романа Старовойта и министра энергетики Сергея Цивилева в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, следует из распоряжения премьер-министра. В состав комиссии также включены губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и замминистра финансов РФ Павел Кадочников. Одновременно с этим Олег Матыцин, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Николай Шульгинов и Леонид Горнин исключены из состава комиссии, следует из текста распоряжения.
https://ria.ru/20240904/putin-1970579643.html
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политика, россия, дальний восток, михаил мишустин, оксана лут, роман старовойт, сергей цивилев
Политика, Россия, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Оксана Лут, Роман Старовойт, Сергей Цивилев
Мишустин обновил состав правкомиссии по вопросам развития Дальнего Востока
Лут, Старовойт и Цивилев вошли в состав комиссии по развитию Дальнего Востока