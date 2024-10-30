https://ria.ru/20241030/mishustin-1980995971.html

Мишустин обновил состав правкомиссии по вопросам развития Дальнего Востока

Мишустин обновил состав правкомиссии по вопросам развития Дальнего Востока - РИА Новости, 30.10.2024

Мишустин обновил состав правкомиссии по вопросам развития Дальнего Востока

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил министра сельского хозяйства Оксану Лут, министра транспорта Романа Старовойта и министра энергетики Сергея Цивилева... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:57

2024-10-30T18:57

2024-10-30T18:57

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россия

дальний восток

михаил мишустин

оксана лут

роман старовойт

сергей цивилев

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил министра сельского хозяйства Оксану Лут, министра транспорта Романа Старовойта и министра энергетики Сергея Цивилева в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, следует из распоряжения премьер-министра. В состав комиссии также включены губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и замминистра финансов РФ Павел Кадочников. Одновременно с этим Олег Матыцин, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Николай Шульгинов и Леонид Горнин исключены из состава комиссии, следует из текста распоряжения.

https://ria.ru/20240904/putin-1970579643.html

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политика, россия, дальний восток, михаил мишустин, оксана лут, роман старовойт, сергей цивилев