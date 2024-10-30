https://ria.ru/20241030/mishustin-1980853263.html

Развитие энергосистемы должно опережать спрос регионов, заявил Мишустин

Развитие энергосистемы должно опережать спрос регионов, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.10.2024

Развитие энергосистемы должно опережать спрос регионов, заявил Мишустин

Развитие энергосистемы России должно опережать спрос регионов и экономических субъектов, важно обеспечить все проекты надежными поставками электроэнергии,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:54

2024-10-30T10:54

2024-10-30T10:54

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Развитие энергосистемы России должно опережать спрос регионов и экономических субъектов, важно обеспечить все проекты надежными поставками электроэнергии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Интер РАО" Сергеем Дрегвалем. "Очень важно, чтобы развитие энергосистемы, предложение опережало спрос всех наших регионов и экономических субъектов. Очень важно, чтобы в этом смысле мы обеспечили именно выполнение всех планов и проектов надежными поставками электроэнергии", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241030/mishustin-1980846492.html

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экономика, россия, михаил мишустин