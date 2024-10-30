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Развитие энергосистемы должно опережать спрос регионов, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.10.2024
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10:54 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/mishustin-1980853263.html
Развитие энергосистемы должно опережать спрос регионов, заявил Мишустин
Развитие энергосистемы должно опережать спрос регионов, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.10.2024
Развитие энергосистемы должно опережать спрос регионов, заявил Мишустин
Развитие энергосистемы России должно опережать спрос регионов и экономических субъектов, важно обеспечить все проекты надежными поставками электроэнергии,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:54
2024-10-30T10:54
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Развитие энергосистемы России должно опережать спрос регионов и экономических субъектов, важно обеспечить все проекты надежными поставками электроэнергии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Интер РАО" Сергеем Дрегвалем. "Очень важно, чтобы развитие энергосистемы, предложение опережало спрос всех наших регионов и экономических субъектов. Очень важно, чтобы в этом смысле мы обеспечили именно выполнение всех планов и проектов надежными поставками электроэнергии", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Развитие энергосистемы должно опережать спрос регионов, заявил Мишустин

Мишустин: развитие энергосистемы России должно опережать спрос регионов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Развитие энергосистемы России должно опережать спрос регионов и экономических субъектов, важно обеспечить все проекты надежными поставками электроэнергии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Интер РАО" Сергеем Дрегвалем.
"Очень важно, чтобы развитие энергосистемы, предложение опережало спрос всех наших регионов и экономических субъектов. Очень важно, чтобы в этом смысле мы обеспечили именно выполнение всех планов и проектов надежными поставками электроэнергии", - сказал Мишустин.
Председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор ПАО Интер РАО Сергей Дрегваль во время встречи. 30 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России
Вчера, 10:25
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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