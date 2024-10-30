https://ria.ru/20241030/minoborony-1980882232.html

ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024

ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение инфраструктуре военных украинских аэродромов, а также нефтебазе, которая снабжала... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:12

2024-10-30T12:12

2024-10-30T12:15

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение инфраструктуре военных украинских аэродромов, а также нефтебазе, которая снабжала топливом подразделения ВСУ на запорожском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов; нефтебазе, используемой для обеспечения топливом подразделений ВСУ на запорожском и южнодонецком направлениях", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были поражены склады боеприпасов, пункты временной дислокации, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.Средства ПВО сбили снаряд HIMARS производства США, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции и 67 беспилотников самолетного типа, добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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