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ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 30.10.2024 (обновлено: 12:15 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/minoborony-1980882232.html
ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение инфраструктуре военных украинских аэродромов, а также нефтебазе, которая снабжала... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:12
2024-10-30T12:15
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение инфраструктуре военных украинских аэродромов, а также нефтебазе, которая снабжала топливом подразделения ВСУ на запорожском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов; нефтебазе, используемой для обеспечения топливом подразделений ВСУ на запорожском и южнодонецком направлениях", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были поражены склады боеприпасов, пункты временной дислокации, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.Средства ПВО сбили снаряд HIMARS производства США, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции и 67 беспилотников самолетного типа, добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Минобороны: нанесены удары по аэродромам и складам боеприпасов ВСУ

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Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение инфраструктуре военных украинских аэродромов, а также нефтебазе, которая снабжала топливом подразделения ВСУ на запорожском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов; нефтебазе, используемой для обеспечения топливом подразделений ВСУ на запорожском и южнодонецком направлениях", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были поражены склады боеприпасов, пункты временной дислокации, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.
Средства ПВО сбили снаряд HIMARS производства США, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции и 67 беспилотников самолетного типа, добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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