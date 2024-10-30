Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 520 военных в зоне ответственности "Юга"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, Украина потеряла за сутки до 520 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 143-й пехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Зализнянское, Сухие Ялы, Часов Яр, Марково, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Резниковка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки отразили две контратаки подразделений 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 520 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубица М777 производства США, боевая бронированная машина "Казак", семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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