https://ria.ru/20241030/minoborony-1980881216.html

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, Украина потеряла за сутки до 520 военнослужащих, два... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:07

2024-10-30T12:07

2024-10-30T12:14

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, Украина потеряла за сутки до 520 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 143-й пехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Зализнянское, Сухие Ялы, Часов Яр, Марково, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Резниковка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки отразили две контратаки подразделений 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 520 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубица М777 производства США, боевая бронированная машина "Казак", семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика