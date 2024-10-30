ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области
ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Кругляковка в Харьковской области, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Кругляковка", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Кругляковка в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Кругляковка в Харьковской области
Кругляковка — село в Купянском районе Харьковской области, в 20 километрах южнее Купянска. Расположено на восточном берегу реки Оскол, у одного из автомобильных мостов. Рядом проходит железнодорожная линия, соединяющая Купянск с городами на севере ДНР, подконтрольными Киеву.
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением села.
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Петропавловки и Берестового (Харьковская область), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества, а также отразили пять контратак.
За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
- около 410 солдат убитыми и ранеными;
- две БМП;
- боевую бронемашину "Казак";
- шесть пикапов;
- орудие Д-20;
- американское орудие М119;
- реактивную систему залпового огня "Верба";
- станцию РЭБ "Анклав-Н".
Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов.
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