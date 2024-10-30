Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 30.10.2024 (обновлено: 13:38 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/minoborony-1980880790.html
ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области
ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области - РИА Новости, 30.10.2024
ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль село Кругляковка в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:06
2024-10-30T13:38
харьковская область
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980882831_0:47:3172:1831_1920x0_80_0_0_0bf627a908efed40d5614ee51b59def0.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Кругляковка в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Кругляковка", — говорится в сводке.Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением села.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Петропавловки и Берестового (Харьковская область), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества, а также отразили пять контратак.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980882831_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2d1d57d93d315dcaa68a0bb8f9df1f5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области

ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Кругляковка в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Кругляковка", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Кругляковка в Харьковской области
Группировка войск Запад освободила село Кругляковка в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Кругляковка в Харьковской области

Кругляковка — село в Купянском районе Харьковской области, в 20 километрах южнее Купянска. Расположено на восточном берегу реки Оскол, у одного из автомобильных мостов. Рядом проходит железнодорожная линия, соединяющая Купянск с городами на севере ДНР, подконтрольными Киеву.

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением села.
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Петропавловки и Берестового (Харьковская область), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества, а также отразили пять контратак.
За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
  • около 410 солдат убитыми и ранеными;
  • две БМП;
  • боевую бронемашину "Казак";
  • шесть пикапов;
  • орудие Д-20;
  • американское орудие М119;
  • реактивную систему залпового огня "Верба";
  • станцию РЭБ "Анклав-Н".
Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала