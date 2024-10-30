https://ria.ru/20241030/minoborony-1980880790.html

ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области

ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области - РИА Новости, 30.10.2024

ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль село Кругляковка в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:06

2024-10-30T12:06

2024-10-30T13:38

харьковская область

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украина

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Кругляковка в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Кругляковка", — говорится в сводке.Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением села.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Петропавловки и Берестового (Харьковская область), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества, а также отразили пять контратак.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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