Рейтинг@Mail.ru
Миляев: Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ОВЗ - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
19:15 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/milyaev-1980999954.html
Миляев: Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ОВЗ
Миляев: Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ОВЗ - РИА Новости, 30.10.2024
Миляев: Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ОВЗ
Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); эта задача особенно актуальна в период проведения... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:15
2024-10-30T19:15
тульская область
общество
дмитрий миляев
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941734719_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f1909d9cfbc87eb88c4487dced085a48.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); эта задача особенно актуальна в период проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. "В регионе выстроена система помощи военнослужащим, получившим ранения, чтобы они могли вернуться к нормальной, полноценной жизни", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Миляева. В среду губернатор посетил одно из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии региона, которое производит более 500 видов медицинских изделий для травматологии и ортопедии. Миляев ознакомился с этапами производства протезов и адаптации пациентов к ним. Посетил физиотерапевтические и массажные кабинеты, реабилитационные залы, в которых проводится диагностика и комплексная реабилитация пациентов с использованием реабилитационных систем с биологической обратной связью, рассказали в пресс-службе. Глава региона отметил, что Тульская область постоянно совершенствует качество медицинской помощи пациентам с различными травмами. Губернатор подчеркнул, что компетенции и опыт специалистов предприятия помогут сделать проводимую работу еще более эффективной. Он выразил уверенность, что сегодняшний визит позволит укрепить конструктивное сотрудничество в интересах жителей.
https://ria.ru/20241029/podderzhka-1980658010.html
https://ria.ru/20240811/razmeschenie-1965555137.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941734719_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_6202950bdd796948cf44551079dd619b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий миляев, россия, здоровье - общество
Тульская область, Общество, Дмитрий Миляев, Россия, Здоровье - Общество

Миляев: Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ОВЗ

© iStock.com / gorodenkoffФизиотерапевтическая реабилитация пациента
Физиотерапевтическая реабилитация пациента - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Физиотерапевтическая реабилитация пациента. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); эта задача особенно актуальна в период проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
"В регионе выстроена система помощи военнослужащим, получившим ранения, чтобы они могли вернуться к нормальной, полноценной жизни", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Миляева.
Военный ВС РФ держит БПЛА - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Почти 70 мер поддержки для контрактников действуют в Тульской области
29 октября, 11:40
В среду губернатор посетил одно из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии региона, которое производит более 500 видов медицинских изделий для травматологии и ортопедии.
Миляев ознакомился с этапами производства протезов и адаптации пациентов к ним. Посетил физиотерапевтические и массажные кабинеты, реабилитационные залы, в которых проводится диагностика и комплексная реабилитация пациентов с использованием реабилитационных систем с биологической обратной связью, рассказали в пресс-службе.
Глава региона отметил, что Тульская область постоянно совершенствует качество медицинской помощи пациентам с различными травмами.
Губернатор подчеркнул, что компетенции и опыт специалистов предприятия помогут сделать проводимую работу еще более эффективной. Он выразил уверенность, что сегодняшний визит позволит укрепить конструктивное сотрудничество в интересах жителей.
Тула - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Глава Тульской области проверил размещение курян, прибывших в регион
11 августа, 20:20
 
Тульская областьОбществоДмитрий МиляевРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала