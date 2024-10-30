https://ria.ru/20241030/milyaev-1980999954.html

Миляев: Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ОВЗ

Миляев: Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ОВЗ - РИА Новости, 30.10.2024

Миляев: Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ОВЗ

Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); эта задача особенно актуальна в период проведения... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:15

2024-10-30T19:15

2024-10-30T19:15

тульская область

общество

дмитрий миляев

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); эта задача особенно актуальна в период проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. "В регионе выстроена система помощи военнослужащим, получившим ранения, чтобы они могли вернуться к нормальной, полноценной жизни", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Миляева. В среду губернатор посетил одно из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии региона, которое производит более 500 видов медицинских изделий для травматологии и ортопедии. Миляев ознакомился с этапами производства протезов и адаптации пациентов к ним. Посетил физиотерапевтические и массажные кабинеты, реабилитационные залы, в которых проводится диагностика и комплексная реабилитация пациентов с использованием реабилитационных систем с биологической обратной связью, рассказали в пресс-службе. Глава региона отметил, что Тульская область постоянно совершенствует качество медицинской помощи пациентам с различными травмами. Губернатор подчеркнул, что компетенции и опыт специалистов предприятия помогут сделать проводимую работу еще более эффективной. Он выразил уверенность, что сегодняшний визит позволит укрепить конструктивное сотрудничество в интересах жителей.

https://ria.ru/20241029/podderzhka-1980658010.html

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общество, дмитрий миляев, россия, здоровье - общество