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Миляев: Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ОВЗ
Миляев: Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ОВЗ - РИА Новости, 30.10.2024
Миляев: Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ОВЗ
Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); эта задача особенно актуальна в период проведения... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:15
2024-10-30T19:15
2024-10-30T19:15
тульская область
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дмитрий миляев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); эта задача особенно актуальна в период проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. "В регионе выстроена система помощи военнослужащим, получившим ранения, чтобы они могли вернуться к нормальной, полноценной жизни", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Миляева. В среду губернатор посетил одно из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии региона, которое производит более 500 видов медицинских изделий для травматологии и ортопедии. Миляев ознакомился с этапами производства протезов и адаптации пациентов к ним. Посетил физиотерапевтические и массажные кабинеты, реабилитационные залы, в которых проводится диагностика и комплексная реабилитация пациентов с использованием реабилитационных систем с биологической обратной связью, рассказали в пресс-службе. Глава региона отметил, что Тульская область постоянно совершенствует качество медицинской помощи пациентам с различными травмами. Губернатор подчеркнул, что компетенции и опыт специалистов предприятия помогут сделать проводимую работу еще более эффективной. Он выразил уверенность, что сегодняшний визит позволит укрепить конструктивное сотрудничество в интересах жителей.
https://ria.ru/20241029/podderzhka-1980658010.html
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общество, дмитрий миляев, россия, здоровье - общество
Тульская область, Общество, Дмитрий Миляев, Россия, Здоровье - Общество
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тульская область уделяет особое внимание реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); эта задача особенно актуальна в период проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
"В регионе выстроена система помощи военнослужащим, получившим ранения, чтобы они могли вернуться к нормальной, полноценной жизни", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Миляева.
В среду губернатор посетил одно из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии региона, которое производит более 500 видов медицинских изделий для травматологии и ортопедии.
Миляев ознакомился с этапами производства протезов и адаптации пациентов к ним. Посетил физиотерапевтические и массажные кабинеты, реабилитационные залы, в которых проводится диагностика и комплексная реабилитация пациентов с использованием реабилитационных систем с биологической обратной связью, рассказали в пресс-службе.
Глава региона отметил, что Тульская область постоянно совершенствует качество медицинской помощи пациентам с различными травмами.
Губернатор подчеркнул, что компетенции и опыт специалистов предприятия помогут сделать проводимую работу еще более эффективной. Он выразил уверенность, что сегодняшний визит позволит укрепить конструктивное сотрудничество в интересах жителей.