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МВД сообщило о десятках конфликтов с мигрантами с начала года - РИА Новости, 30.10.2024
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15:46 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/migranty-1980941930.html
МВД сообщило о десятках конфликтов с мигрантами с начала года
МВД сообщило о десятках конфликтов с мигрантами с начала года - РИА Новости, 30.10.2024
МВД сообщило о десятках конфликтов с мигрантами с начала года
В России в 2024 году фиксируются десятки конфликтов с мигрантами, связанных с противоправным и антиобщественным поведением, сообщил на коллегии МВД России глава РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:46
2024-10-30T15:46
россия
владимир колокольцев
происшествия
мигранты
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В России в 2024 году фиксируются десятки конфликтов с мигрантами, связанных с противоправным и антиобщественным поведением, сообщил на коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев. "Выходцы из-за рубежа причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс, включая террористическую деятельность. Фиксируются десятки конфликтных ситуаций, обусловленных противоправным и антиобщественным поведением приезжих", - сказал Колокольцев.
https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html
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россия, владимир колокольцев, происшествия, мигранты, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Происшествия, Мигранты, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД сообщило о десятках конфликтов с мигрантами с начала года

Глава МВД Колокольцев: в РФ фиксируют десятки конфликтов с мигрантами в 2024 г

© Кадр видео из соцсетейМассовая драка между местными жителями и мигрантами в Краснодаре
Массовая драка между местными жителями и мигрантами в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Массовая драка между местными жителями и мигрантами в Краснодаре
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В России в 2024 году фиксируются десятки конфликтов с мигрантами, связанных с противоправным и антиобщественным поведением, сообщил на коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев.
"Выходцы из-за рубежа причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс, включая террористическую деятельность. Фиксируются десятки конфликтных ситуаций, обусловленных противоправным и антиобщественным поведением приезжих", - сказал Колокольцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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РоссияВладимир КолокольцевПроисшествияМигрантыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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