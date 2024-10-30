https://ria.ru/20241030/migranty-1980941930.html
МВД сообщило о десятках конфликтов с мигрантами с начала года
МВД сообщило о десятках конфликтов с мигрантами с начала года - РИА Новости, 30.10.2024
МВД сообщило о десятках конфликтов с мигрантами с начала года
В России в 2024 году фиксируются десятки конфликтов с мигрантами, связанных с противоправным и антиобщественным поведением, сообщил на коллегии МВД России глава РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:46
2024-10-30T15:46
2024-10-30T15:46
россия
владимир колокольцев
происшествия
мигранты
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958036399_0:0:802:451_1920x0_80_0_0_b9ccc054d2ae5d6861ee14b06fe0d8d5.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В России в 2024 году фиксируются десятки конфликтов с мигрантами, связанных с противоправным и антиобщественным поведением, сообщил на коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев. "Выходцы из-за рубежа причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс, включая террористическую деятельность. Фиксируются десятки конфликтных ситуаций, обусловленных противоправным и антиобщественным поведением приезжих", - сказал Колокольцев.
https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958036399_0:0:802:603_1920x0_80_0_0_a73bf04f074d2dd5ce348eb63672214e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, происшествия, мигранты, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Происшествия, Мигранты, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД сообщило о десятках конфликтов с мигрантами с начала года
Глава МВД Колокольцев: в РФ фиксируют десятки конфликтов с мигрантами в 2024 г