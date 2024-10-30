https://ria.ru/20241030/migranty-1980941930.html

МВД сообщило о десятках конфликтов с мигрантами с начала года

МВД сообщило о десятках конфликтов с мигрантами с начала года - РИА Новости, 30.10.2024

МВД сообщило о десятках конфликтов с мигрантами с начала года

В России в 2024 году фиксируются десятки конфликтов с мигрантами, связанных с противоправным и антиобщественным поведением, сообщил на коллегии МВД России глава РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:46

2024-10-30T15:46

2024-10-30T15:46

россия

владимир колокольцев

происшествия

мигранты

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В России в 2024 году фиксируются десятки конфликтов с мигрантами, связанных с противоправным и антиобщественным поведением, сообщил на коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев. "Выходцы из-за рубежа причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс, включая террористическую деятельность. Фиксируются десятки конфликтных ситуаций, обусловленных противоправным и антиобщественным поведением приезжих", - сказал Колокольцев.

https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, владимир колокольцев, происшествия, мигранты, министерство внутренних дел рф (мвд россии)