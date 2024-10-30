https://ria.ru/20241030/migranty-1980851991.html
Более 60 мигрантов выдворят из России после рейда в Химках
Более 60 мигрантов выдворят из России после рейда в Химках - РИА Новости, 30.10.2024
Более 60 мигрантов выдворят из России после рейда в Химках
По итогам профилактического рейда по местам работы и проживания мигрантов в Химках 62 иностранца будут выдворены из России, сообщила начальник управления... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:50
2024-10-30T10:50
2024-10-30T10:50
россия
татьяна петрова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. По итогам профилактического рейда по местам работы и проживания мигрантов в Химках 62 иностранца будут выдворены из России, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Полицейские УМВД РФ по городскому округу Химки при поддержке Росгвардии проверили два хостела в деревне Носово и цех по производству напитков в селе Чашниково. "В результате рейда в отношении 62 иностранцев, прибывших из стран ближнего зарубежья, составлено 48 административных протоколов за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст.18.8 КоАП РФ и 14 – за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст.18.10 КоАП РФ", – рассказала Петрова. По её словам, на каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.
https://ria.ru/20240604/mvd-1950322972.html
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россия, татьяна петрова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Татьяна Петрова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Более 60 мигрантов выдворят из России после рейда в Химках
По итогам рейда по местам работы мигрантов в Химках выдворят 62 иностранца
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. По итогам профилактического рейда по местам работы и проживания мигрантов в Химках 62 иностранца будут выдворены из России, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Полицейские УМВД РФ по городскому округу Химки при поддержке Росгвардии
проверили два хостела в деревне Носово и цех по производству напитков в селе Чашниково.
"В результате рейда в отношении 62 иностранцев, прибывших из стран ближнего зарубежья, составлено 48 административных протоколов за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст.18.8 КоАП РФ и 14 – за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст.18.10 КоАП РФ", – рассказала Петрова.
По её словам, на каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.