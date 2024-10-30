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В Кузбассе лишили мигрантов паспортов за то, что не встали на воинский учет - РИА Новости, 30.10.2024
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05:56 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/migranty-1980824566.html
В Кузбассе лишили мигрантов паспортов за то, что не встали на воинский учет
В Кузбассе лишили мигрантов паспортов за то, что не встали на воинский учет - РИА Новости, 30.10.2024
В Кузбассе лишили мигрантов паспортов за то, что не встали на воинский учет
Полицейские в Кузбассе лишили российского гражданства двух выходцев одной из стран Средней Азии за то, что они не встали на воинский учет, сообщает пресс-служба РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:56
2024-10-30T05:56
кемеровская область
россия
средняя азия
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КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Полицейские в Кузбассе лишили российского гражданства двух выходцев одной из стран Средней Азии за то, что они не встали на воинский учет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Кемеровской области выявили двоих натурализованных граждан России 35 лет и 31 года, которые нарушили российское законодательство. Отмечается, что в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" каждый натурализованный гражданин Российской Федерации должен встать на воинский учет в течение двух недель. Однако мужчины, которые приобрели российское гражданство в августе и сентябре текущего года, проигнорировали данное требование. "На основании пп. "в" п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона "О гражданстве российской Федерации" в связи неисполнением обязанности о постановке на воинский учет ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а также о запрете въезда на территорию России в течение 25 лет. Ранее выданные российские паспорта признаны недействительными и были изъяты", - сообщает ведомство. Уточняется, что в ближайшее время иностранцы должны покинуть Российскую Федерацию, поскольку не имеют законных оснований для нахождения на ее территории.
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кемеровская область, россия, средняя азия
Кемеровская область, Россия, Средняя Азия
В Кузбассе лишили мигрантов паспортов за то, что не встали на воинский учет

В Кузбассе лишили мигрантов паспортов за то, что они не встали на воинский учет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРейд по проверке документов воинского учета у мигрантов
Рейд по проверке документов воинского учета у мигрантов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рейд по проверке документов воинского учета у мигрантов. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Полицейские в Кузбассе лишили российского гражданства двух выходцев одной из стран Средней Азии за то, что они не встали на воинский учет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Кемеровской области выявили двоих натурализованных граждан России 35 лет и 31 года, которые нарушили российское законодательство.
Отмечается, что в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" каждый натурализованный гражданин Российской Федерации должен встать на воинский учет в течение двух недель. Однако мужчины, которые приобрели российское гражданство в августе и сентябре текущего года, проигнорировали данное требование. "На основании пп. "в" п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона "О гражданстве российской Федерации" в связи неисполнением обязанности о постановке на воинский учет ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а также о запрете въезда на территорию России в течение 25 лет. Ранее выданные российские паспорта признаны недействительными и были изъяты", - сообщает ведомство.
Уточняется, что в ближайшее время иностранцы должны покинуть Российскую Федерацию, поскольку не имеют законных оснований для нахождения на ее территории.
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