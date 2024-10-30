https://ria.ru/20241030/migranty-1980824566.html

В Кузбассе лишили мигрантов паспортов за то, что не встали на воинский учет

В Кузбассе лишили мигрантов паспортов за то, что не встали на воинский учет - РИА Новости, 30.10.2024

В Кузбассе лишили мигрантов паспортов за то, что не встали на воинский учет

Полицейские в Кузбассе лишили российского гражданства двух выходцев одной из стран Средней Азии за то, что они не встали на воинский учет, сообщает пресс-служба РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T05:56

2024-10-30T05:56

2024-10-30T05:56

кемеровская область

россия

средняя азия

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КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Полицейские в Кузбассе лишили российского гражданства двух выходцев одной из стран Средней Азии за то, что они не встали на воинский учет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Кемеровской области выявили двоих натурализованных граждан России 35 лет и 31 года, которые нарушили российское законодательство. Отмечается, что в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" каждый натурализованный гражданин Российской Федерации должен встать на воинский учет в течение двух недель. Однако мужчины, которые приобрели российское гражданство в августе и сентябре текущего года, проигнорировали данное требование. "На основании пп. "в" п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона "О гражданстве российской Федерации" в связи неисполнением обязанности о постановке на воинский учет ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а также о запрете въезда на территорию России в течение 25 лет. Ранее выданные российские паспорта признаны недействительными и были изъяты", - сообщает ведомство. Уточняется, что в ближайшее время иностранцы должны покинуть Российскую Федерацию, поскольку не имеют законных оснований для нахождения на ее территории.

https://ria.ru/20241028/cheljabinsk-1980464116.html

кемеровская область

россия

средняя азия

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кемеровская область, россия, средняя азия