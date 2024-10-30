https://ria.ru/20241030/mid-1980937676.html

МИД выразил признательность всем, кто говорит о мире на Украине

МИД выразил признательность всем, кто говорит о мире на Украине - РИА Новости, 30.10.2024

МИД выразил признательность всем, кто говорит о мире на Украине

Москва выражает признательность всем, кто говорит о мире и предлагает варианты урегулирования ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:33

2024-10-30T15:33

2024-10-30T15:33

в мире

россия

москва

украина

мария захарова

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москва выражает признательность всем, кто говорит о мире и предлагает варианты урегулирования ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вне зависимости от статуса, будь то официальное лицо, представители гражданского общества, политические деятели, кто говорит и иногда предлагает варианты, направленные на мирное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что Россия благодарна потому, что она сама всегда выступала с тех же позиций в отношении кризисов, которые были в различных частях света в различные исторические моменты, "Мы признательны всем тем, кто говорит о мире, кто использует именно такие подходы в личной работе, в качестве инициатив, мы это действительно ценим, потому что это есть та самая нормальность, от которой, к сожалению, многие на Западе решили отказаться в пользу некой новой нормальности в пользу, по сути, ненормальности", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20241030/gruziya-1980832573.html

россия

москва

украина

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