https://ria.ru/20241030/mid-1980898305.html

МИД России заявил о репрессиях во время избирательной кампании в Молдавии

МИД России заявил о репрессиях во время избирательной кампании в Молдавии - РИА Новости, 30.10.2024

МИД России заявил о репрессиях во время избирательной кампании в Молдавии

Молдавские власти во время нынешней избирательной кампании развернули беспрецедентные репрессии в отношении независимых СМИ, политиков и общественных деятелей,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:10

2024-10-30T13:10

2024-10-30T14:17

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выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Молдавские власти во время нынешней избирательной кампании развернули беспрецедентные репрессии в отношении независимых СМИ, политиков и общественных деятелей, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Репрессии идут в отношении молдавских политических деятелей, средств массовой информации, общественников, да и вообще людей, которые пытаются отстоять правду, репрессии в отношении оппозиции, независимых СМИ", — сказала она.По ее словам, масштаб репрессий беспрецедентен, причем они происходят при масштабнейшем вмешательстве коллективного Запада во внутренние дела республики. "И все это делается под лозунгами якобы необходимости противодействовать российской угрозе", — добавила Захарова.Двадцатого октября в в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45 процента голосов, вторым стал бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98 процента. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Второй тур назначили на 3 ноября.На референдуме за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента, против — 49,54 процента. Всего в голосовании приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html

https://ria.ru/20241028/stoyanoglo-1980533988.html

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россия, молдавия, мария захарова, выборы в молдавии — 2024