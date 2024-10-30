МИД России заявил о репрессиях во время избирательной кампании в Молдавии
Захарова: выборы в Молдавии сопровождаются репрессиями в отношении оппозиции
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Молдавские власти во время нынешней избирательной кампании развернули беспрецедентные репрессии в отношении независимых СМИ, политиков и общественных деятелей, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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"Репрессии идут в отношении молдавских политических деятелей, средств массовой информации, общественников, да и вообще людей, которые пытаются отстоять правду, репрессии в отношении оппозиции, независимых СМИ", — сказала она.
По ее словам, масштаб репрессий беспрецедентен, причем они происходят при масштабнейшем вмешательстве коллективного Запада во внутренние дела республики.
"И все это делается под лозунгами якобы необходимости противодействовать российской угрозе", — добавила Захарова.
Двадцатого октября в в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45 процента голосов, вторым стал бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98 процента. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Второй тур назначили на 3 ноября.
На референдуме за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента, против — 49,54 процента. Всего в голосовании приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.
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28 октября, 16:42