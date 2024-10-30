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МИД: Россия отреагирует на задержание журналистов в американском аэропорту - РИА Новости, 30.10.2024
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09:54 30.10.2024 (обновлено: 11:47 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/mid-1980843379.html
МИД: Россия отреагирует на задержание журналистов в американском аэропорту
МИД: Россия отреагирует на задержание журналистов в американском аэропорту - РИА Новости, 30.10.2024
МИД: Россия отреагирует на задержание журналистов в американском аэропорту
Москва ответит на задержание российских журналистов в американском аэропорту, следует из заявления официального представителя МИД Марии Захаровой. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T09:54
2024-10-30T11:47
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Москва ответит на задержание российских журналистов в американском аэропорту, следует из заявления официального представителя МИД Марии Захаровой."Без надлежащей реакции с нашей стороны произвол американских властей не останется", — говорится в документе.По словам дипломата, Россия расценивает произошедшее как очередное грубое нарушение Вашингтоном обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ.Захарова напомнила, что журналисты заранее уведомили американские власти о своих намерениях и получили официальное разрешение на выполнение редакционного задания. Действия США, считает она, свидетельствуют "о показательном характере этой акции, стремлении недвусмысленно продемонстрировать свою готовность в любой момент задействовать репрессивный аппарат для перекрытия неудобной для себя информации".Эти действия в полной мере укладываются в логику объявленной Белым домом глобальной кампании против российских СМИ и журналистов, напрямую противоречащей не только международным обязательствам США, но и положениям их собственной конституции, заключила представитель МИД.Российских журналистов, приехавших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту в ночь на 29 октября. По информации Захаровой, их допросили, а затем оператору отказали в пересечении границы. Его въездную визу аннулировали, а причиной назвали административные резоны. При этом американские власти не уведомили о задержании российское посольство.
https://ria.ru/20240920/smi-1973914074.html
https://ria.ru/20241029/zaharova-1980653971.html
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сша, россия, мария захарова, вашингтон (штат), в мире
США, Россия, Мария Захарова, Вашингтон (штат), В мире
МИД: Россия отреагирует на задержание журналистов в американском аэропорту

В МИД России пообещали ответить на задержание журналистов в аэропорту США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Москва ответит на задержание российских журналистов в американском аэропорту, следует из заявления официального представителя МИД Марии Захаровой.
"Без надлежащей реакции с нашей стороны произвол американских властей не останется", — говорится в документе.
Студия телеканала RT - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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20 сентября, 19:09
По словам дипломата, Россия расценивает произошедшее как очередное грубое нарушение Вашингтоном обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ.
Захарова напомнила, что журналисты заранее уведомили американские власти о своих намерениях и получили официальное разрешение на выполнение редакционного задания. Действия США, считает она, свидетельствуют "о показательном характере этой акции, стремлении недвусмысленно продемонстрировать свою готовность в любой момент задействовать репрессивный аппарат для перекрытия неудобной для себя информации".
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Эти действия в полной мере укладываются в логику объявленной Белым домом глобальной кампании против российских СМИ и журналистов, напрямую противоречащей не только международным обязательствам США, но и положениям их собственной конституции, заключила представитель МИД.
Российских журналистов, приехавших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту в ночь на 29 октября. По информации Захаровой, их допросили, а затем оператору отказали в пересечении границы. Его въездную визу аннулировали, а причиной назвали административные резоны. При этом американские власти не уведомили о задержании российское посольство.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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15 сентября, 11:25
 
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