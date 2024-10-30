https://ria.ru/20241030/meropriyatiya-1980898460.html

Мероприятия в честь Дня народного единства пройдут в подмосковных парках

Мероприятия в честь Дня народного единства пройдут в подмосковных парках - РИА Новости, 30.10.2024

Мероприятия в честь Дня народного единства пройдут в подмосковных парках

Более чем в 70 парках Подмосковья 4 ноября состоится общеобластное мероприятие "Россия. Родина. Единство", приуроченное ко Дню народного единства, сообщает... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:11

2024-10-30T13:11

2024-10-30T13:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более чем в 70 парках Подмосковья 4 ноября состоится общеобластное мероприятие "Россия. Родина. Единство", приуроченное ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Посетителей ожидает насыщенная программа: шествие в национальных костюмах народов России, концертная программа "Многоголосье Родины", мастерские по декору народных инструментов, интерактивные зоны "Игры народов России" и многое другое. Таким образом, в Парке Мира городского округа Мытищи посетителей приглашают на квест, интерактивные площадки "Старорусские забавы" и фестиваль "Русская каша – сила наша!", где любой желающий сможет продегустировать каши, приготовленные по старинным рецептам. В парке имени Толстого в Химках для гостей откроется интерактивная площадка с тематическими зонами: кузня, лучный и суличный (для метания легкого копья) тир, мастер-классы по историческому женскому рукоделию, разведению огня с помощью кресала и другое. Многие другие парки также покажут свои программы в этот день.

https://ria.ru/20241029/vorobev-1980752892.html

московская область (подмосковье)

мытищи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, россия