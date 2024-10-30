Мероприятия в честь Дня народного единства пройдут в подмосковных парках
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиМероприятия в честь Дня народного единства пройдут в подмосковных парках
Мероприятия в честь Дня народного единства пройдут в подмосковных парках
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более чем в 70 парках Подмосковья 4 ноября состоится общеобластное мероприятие "Россия. Родина. Единство", приуроченное ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Посетителей ожидает насыщенная программа: шествие в национальных костюмах народов России, концертная программа "Многоголосье Родины", мастерские по декору народных инструментов, интерактивные зоны "Игры народов России" и многое другое.
Таким образом, в Парке Мира городского округа Мытищи посетителей приглашают на квест, интерактивные площадки "Старорусские забавы" и фестиваль "Русская каша – сила наша!", где любой желающий сможет продегустировать каши, приготовленные по старинным рецептам.
В парке имени Толстого в Химках для гостей откроется интерактивная площадка с тематическими зонами: кузня, лучный и суличный (для метания легкого копья) тир, мастер-классы по историческому женскому рукоделию, разведению огня с помощью кресала и другое.
Многие другие парки также покажут свои программы в этот день.
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