https://ria.ru/20241030/matvienko-1980911659.html

Матвиенко: ОП РФ способствует развитию международного сотрудничества

Матвиенко: ОП РФ способствует развитию международного сотрудничества - РИА Новости, 30.10.2024

Матвиенко: ОП РФ способствует развитию международного сотрудничества

Спикер Совфеда, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко считает, что Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ)... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:10

2024-10-30T14:10

2024-10-30T14:10

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общественная палата рф

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко считает, что Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) вносит весомый вклад в развитие международного сотрудничества. "Общественная палата Российской Федерации вносит весомый вклад в развитие международного сотрудничества, содействует расширению связей Российской Федерации с государствами - участниками Содружества Независимых Государств", - приводятся слова Матвиенко в докладе "Наблюдательные миссии Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году", который имеется в распоряжении РИА Новости. Матвиенко отметила, что одним из значимых видов деятельности ОП РФ является общественное наблюдение за избирательными процессами как в стране, так и за рубежом. Она добавила, что члены Общественной палаты активно участвуют в наблюдении за выборами и референдумами на территории Содружества Независимых Государств, включая участие в составе мониторинговых групп Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества. "Уверена, обмен опытом по организации наблюдения за выборами и референдумами за рубежом между Межпарламентской Ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств и Общественной палатой Российской Федерации будет способствовать продвижению стандартов и принципов, которые определены в конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 года", - дополнила председатель МПА СНГ. С 2012 года Общественная палата Российской Федерации вместе с общественными палатами субъектов Российской Федерации ведет работу по наблюдению за выборами и референдумами в России и за рубежом. В рамках деятельности по наблюдению за электоральными процессами в VII составе Общественной палаты Российской Федерации (2020-2023 годы) был создан Координационный совет по общественному контролю за голосованием, работа которого продолжена в VIII составе (2023-2026 годы) Доклад о результатах работы наблюдательных миссий Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году представят на итоговом форуме "Сообщество" в Москве 1-2 ноября. Тема форума - "Россия-2030: общественные инициативы для нового времени". РИА Новости - генеральный партнер форума.

https://ria.ru/20241030/sekretar-1980910887.html

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Артем Смирнов

москва, россия, валентина матвиенко, содружество , снг, общественная палата рф